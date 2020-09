Le prix de la photographie de Kantara

Les fleuves de Méditerranée

Nous avons souhaité renouveler cette initiative autour d’un thème fédérateur et universel: les fleuves de Méditerranée.

Le concours s’est déroulé pendant la période estivale, il était ouvert à la fois aux photographes professionnels mais aussi aux amateurs et à l’ensemble des auditeurs de Kantara.

Il nous a ainsi permis de toucher un public très large, un public de passionnés et de personnes qui ont envie de partager des images sur les lieux méditerranéens qui leur tiennent à cœur et de promouvoir le patrimoine exceptionnel du bassin méditerranéen.

Pour l’équipe de Kantara, il s’agissait aussi de créer un lien entre les auditeurs et le monde de la photographie, et de pouvoir dialoguer avec les partenaires réunis cette année autour du festival Arte Mare qui aura lieu du 7 au 11 octobre prochain à Bastia et au cours duquel seront officiellement présentés les lauréats.

4 prix avec récompenses pour 2020

Mention spéciale à Ali Mehaoudi (Algérie), pour 2 photos

Il remporte un appareil photo Canon EOS RP avec Objectif 24-105 mm, et la publication de ses photos dans la Revue Gibraltar n°9.

1er Prix : Marco Castelli (Italie) pour 3 photos

Il remporte une Invitation au festival Arte Mare de Bastia, et la publication de ses photos dans la Revue Gibraltar n°9

2e Prix : Sara Zoheir (Égypte) pour 3 photos (triptyque)

Elle remporte un enregistreur radio portatif Zoom Hn1 et la publication de ses photos dans la Revue Gibraltar n°9

3e Prix : Sara Mzali (Tunisie)

Elle remporte la Collection complète (n°1 à 9) de la revue Gibraltar

Nous proposons également deux mentions d’honneur à Stéphane Villena (France) et Hakim Abdallaoui (Maroc) car ils arrivent très proches des lauréats et à égalité tous les deux. Leurs travaux seront ainsi exposés aux côtés de ceux des autres lauréats à Bastia lors du festival Arte Mare.

Kantara est un magazine radiophonique hebdomadaire, en langue francaise, coproduit par 7 radios publiques méditerranéennes et mis en place sous l’égide de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen). Chaque semaine, reportages et/ou invités des deux rives de la Méditerranée traitent des questions de la société, de l’actualité ainsi que des enjeux culturels avec la mission de renforcer les ponts entre les peuples de la Méditerranée. Les radios partenaires : Radio Exterior de España (Espagne) - France Bleu RCFM (France) - Chaine Inter (Maroc) - RTCI (Tunisie) - Radio Le Caire (Egypte) - Radio Liban 96.2 (Liban) - Voix de la Palestine International (Palestine)