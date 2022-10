Le prix Nobel de la paix décerné à un militant Biélorusse et deux ONG ukrainienne et russe

C'est un signal fort envoyé par comité Nobel norvégien ce vendredi. Le prix Nobel de la paix a été décerné à un trio composé du militant Bélarusse emprisonné Ales Beliatski et à deux entités : le Centre ukrainien pour les libertés civiles et l'ONG russe Memorial, frappée par un ordre de dissolution des autorités russes. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.

"Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine", a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen. Les lauréats "ont depuis des années promu le droit à critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens", a-t-elle souligné. "Ils ont accompli des efforts formidables pour documenter des crimes de guerre, des violations des droits humains et l'abus de pouvoir. Ensemble ils démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie".

Appel à libérer Ales Beliatski

Le comité Nobel norvégien a appelé la Biélorussie à libérer le militant Ales Beliatski. "Notre message est d'exhorter les autorités au Bélarus à libérer M. Beliatski et nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix", a dit la présidente du comité Nobel. "Mais il y a des milliers de prisonniers politiques en Biélorussie et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste".

Ales Beliatski, président fondateur du Centre de défense des droits de l'Homme Viasna ("Printemps"), qui a été de nouveau jeté en prison enn 2020 lors des manifestations massives contre la réélection, jugée frauduleuse par les Occidentaux, du président autoritaire Alexandre Loukachenko. Rassemblant des dizaines de milliers de manifestants pendant des mois, le mouvement de contestation en lien avec la présidentielle a été durement maté : arrestations de masse - au moins 37.000 selon l'ONU -, tortures, exils forcés et emprisonnement d'opposants, de journalistes et de responsables d'ONG... Soutenu à l'époque par la Russie, Alexandre Loukachenko, qui s'agrippe au pouvoir depuis 1994, a aujourd'hui fait de son pays l'un des très rares alliés de la Russie dans son offensive contre l'Ukraine.

Pour Svetlana Tikhanovskaïa, cheffe de l'opposition en Biélorussie, ce Nobel de la Paix est la reconnaissance d'un combat des Bélarusses contre le régime d'Alexandre Loukachenko. "Le prix est une reconnaissance importante pour tous les Bélarusses combattant pour la liberté et la démocratie", a-t-elle écrit sur Twitter. L'épouse du lauréat Natalia Pintchouk a dit à l'AFP être "submergée par l'émotion", saluant "la reconnaissance du travail d'Ales, de ses collaborateurs, de son organisation".

Ce prix "n'est pas dirigé contre le président (russe Vladimir) Poutine, pour son anniversaire (ce vendredi) ou quoi que ce soit d'autre, à l'exception du fait que son gouvernement, comme celui du Bélarus, est un gouvernement autoritaire qui s'attaque aux militants des droits humain", a-t-elle également affirmé. En Russie, "la société civile et les défenseurs des droits humains sont réprimés et c'est ce que nous voulons signifier avec ce prix".

Une "grande émotion et une grande fierté" pour le viste président de Memorial France

Alain Blum, vice-président de l'association Memorial France, co-lauréat du Nobel de la paix a fait part de sa "grande émotion et de sa grande fierté" sur franceinfo. "C'est un prix Nobel qui, effectivement, reconnaît toute son action. C'est vraiment un moment très important. Je pense que c'est une reconnaissance quelque part attendue, mais qui a atteint un niveau effectivement extraordinaire", a-t-il déclaré.

Après l'invasion russe de l'Ukraine qui a plongé l'Europe dans la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, le comité Nobel a voulu récompenser des ONG qui se battent pour les droits humains. "J'espérais un peu parce que c'est vraiment le symbole d'une association qui a voulu créer un monde dans lequel la parole circulait, un monde ouvert, tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un symbole de paix essentiel", a souligné Alain Blum.

Alain Blum ne croit pas que ce prix influencera la politique de Vladimir Poutine qui fête ce vendredi ses 70 ans : "La Russie s'est totalement fermée à tout écho international. Elle se referme de plus en plus. Cela a un effet très fort pour les soutenir, pour continuer leur combat, mais sur Poutine sur lui-même, sûrement pas", assure-t-il. En revanche, "ça peut avoir un écho sur la population" surtout "ceux qui, justement, sont dans une position un peu médiane, qui ne le soutiennent pas, qui ne s'opposent pas", a-t-il expliqué.