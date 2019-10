Le prix Nobel de la paix décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné ce vendredi au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à l'origine d'une spectaculaire réconciliation de son pays avec l'Erythrée voisine l'an dernier. Il a également mené des réformes susceptibles de transformer en profondeur un pays longtemps livré à l'autoritarisme.

Une réconciliation après 20 ans de guerre et d'hostilité

Abiy Ahmed, précise le comité Nobel, est récompensé "pour son initiative décisive pour résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée", ancienne province éthiopienne. Les deux pays ont renoué leurs relations de façon spectaculaire et très rapide en juillet 2018 après une guerre sanglante entre 1998 et 2000 et des années d'hostilité.

Des réformes assombries par les violences intercommunautaires

Salué comme visionnaire et réformateur, le jeune dirigeant, issu d'une famille pauvre, a insufflé un certain optimisme dans une région du globe où celui-ci est une denrée rare. Mais l'enthousiasme a vite fait place à la frustration. Si la réconciliation a entraîné réouverture d'ambassades et de postes-frontières, rétablissement des liaisons aériennes, et de nombreuses rencontres, la frontière entre les deux pays est à nouveau fermée, la signature d'accords commerciaux se fait attendre et l'Éthiopie, pays enclavé, n'a toujours pas accès aux ports érythréens.

Sur le plan intérieur, Abiy Ahmed a rompu avec l'autoritarisme de ses prédécesseurs, libéré des milliers de prisonniers politiques, créé une commission de réconciliation nationale et levé l'interdiction pesant sur certains partis politiques. Mais ses efforts se heurtent là aussi à des obstacles. Beaucoup doutent de sa capacité à tenir sa promesse d'organiser des élections "libres", "justes" et "démocratiques" en mai 2020 en raison des violences intercommunautaires qui déchirent le pays et compliquent le recensement.

Le comité du Nobel "conscient que beaucoup de travail demeure"

Le chemin à parcourir avant une paix ferme et définitive est encore long, estiment les analystes. "Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel de la paix renforcera le Premier ministre Abiy dans son travail important pour la paix et la réconciliation", a dit la présidente du comité Nobel norvégien. "C'est à la fois une reconnaissance et un encouragement de ses efforts", a-t-elle souligné. "Nous sommes conscients que beaucoup de travail demeure".