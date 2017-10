Le prix Nobel de la Paix décerné à la campagne internationale anti-nucléaire

Le prix Nobel de la paix 2017 a été attribué ce vendredi à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), favorite de l'édition de cette année. Cette coalition mondiale d'ONG est récompensée pour ses efforts visant à éliminer les armes nucléaires.

C'était la favorite de l'édition 2017 du Prix Nobel de la Paix. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) a obtenu, ce vendredi, la précieuse récompense de l'Académie suédoise, pour ses efforts contre ces armes de destruction massive, au cœur de tensions internationales notamment en Iran et en Corée du Nord.

"Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus de pays se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, qui a appelé les puissances nucléaires à entamer des "négociations sérieuses" en vue d'éliminer leur arsenal.

L'ICAN est une coalition qui regroupe des ONG dans le monde entier. Elle a notamment poussé, en juillet, à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique, signé par 122 pays, même si les neuf puissances nucléaires ont refusé de le signer.

Le prix Nobel de la paix, doté de neuf millions de couronnes suédoises (près d'un million d'euros), sera remis à Oslo le 10 décembre.