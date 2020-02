Le producteur Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein, 67 ans, a été jugé lundi coupable d'agression sexuelle et de viol par un jury de Manhattan, mais disculpé des accusations de comportement sexuel "prédateur" qui lui faisaient risquer la perpétuité.

Le jury de sept hommes et cinq femmes a rendu son verdict après cinq jours de délibérations, et un mois d'un procès ultra-médiatisé, emblématique du mouvement #MeToo.

L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus influents d'Hollywood risque 25 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006, et de viol contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir actrice, en 2013. Il avait plaidé non coupable et affirmait n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.