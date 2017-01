Le programme Erasmus fête ses 30 ans

Erasmus, le programme qui a permis à plus de 5 millions de personnes de partir étudier à l'étranger, fête lundi ses 30 ans. Le symbole d'une Europe ouverte et unie, alors que l'Union européenne est en pleine phase de divisions.

Erasme, grand humaniste de la Renaissance, a donné son nom au programme Erasmus qui souffle ce lundi sa trentième bougie. Au départ, il permettait aux étudiants de partir suivre une année de cursus dans l'un des onze pays partenaires. Aujourd'hui, 33 pays européens participent à ce système (et 169 autres pays dans le monde), expérimenté par 5 millions de personnes. Voici quelques chiffres et mots clé sur Erasmus.

L'Espagne

Au niveau européen, l'Espagne reste la destination phare pour les étudiants étrangers et le premier pays en nombre d'élèves envoyés chez ses partenaires européens. "Le coût de la vie peu élevé et le beau temps" expliquent ce succès, selon le porte-parole d'Erasmus, Lucas Chevalier. D'ailleurs, un film français de Cédric Klapisch qui raconte la vie d'une bande d'étudiants s'y déroule, "L'auberge espagnole".

En France, si on regarde le nombre d'étudiants qui partent par rapport au nombre total d'étudiants inscrits sur un campus, on note que l'université de Savoie est au sommet (2,7% de départs en 2012-2013), suivie de l'université de Grenoble (2,13% sur la même période).

16,4 millions

Le budget d'Erasmus est de 16,4 millards d'euros par an sur la période 2014-2020, mais il est actuellement renégocié, à mi-parcours, par les partenaires européens. L'enjeu incontournable, selon le porte-parole du programme Lucas Chevalier, est celui des "moyens alloués pour répondre à la demande croissante", dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Financement des échanges, coût des frais d'inscription, développement des partenariats (entre les universités et avec les entreprises) : les axes de discussion sont nombreux pour poursuivre les projets et les élargir.

Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne s'est ajoutée aux considérations. "Perdre Erasmus serait un choc conséquent pour Oxford et de nombreuses universités du Royaume-Uni", selon Loren Griffith, directeur de la stratégie internationale à Oxford. Se voulant rassurant, le ministre britannique des Universités, Jo Johnson, a annoncé en octobre que les règles allaient rester inchangées pour les étudiants de l'UE pour la rentrée 2017-2018, notamment en ce qui concerne les frais d'inscription, et "ce pour l'intégralité de leur cursus".

1 million

Plus d'un million de bébés sont nés de couples formés lors de ces séjours d'étude Erasmus, selon une étude publiée en 2014.