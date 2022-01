Le Québec va taxer ceux qui refusent de se faire vacciner

Le gouvernement du Québec va instaurer une taxe pour les non vaccinés. Selon le Premier ministre québécois François Legault, les 10% de Québécois qui n'ont reçu à ce jour aucune dose de vaccin ne doivent pas "nuire" aux 90% qui se sont fait vacciner. "Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois de payer", a-t-il dit lors d'une conférence de presse parlant d'un "fardeau financier pour tous les Québécois". Selon lui, les adultes non vaccinés ne représentent que 10% de la population, mais ils comptent pour 50% des personnes en soins intensifs, évoquant une situation "choquante". "Ça veut dire que les adultes non vaccinés ont 9 fois plus de chance d'être hospitalisées que les adultes vaccinés" ajoute-t-il sur sa page facebook.

Le montant de cette "contribution santé" n'a pas encore été précisé, mais le gouvernement souhaite qu'il soit "significatif". Cette taxe ne concernerait pas les personnes ne pouvant pas être vaccinées pour des raisons médicales.

Le Québec avait déjà annoncé il y a quelques jours que certains commerces non-essentiels allaient être interdits aux non-vaccinés, notamment les magasins vendant de l'alcool et du cannabis. Depuis le 31 décembre, les habitants vivent avec un couvre-feu dès 22H00 et l'interdiction des rassemblements privés.

La province, dont les hôpitaux souffrent d'un manque chronique de personnel et sont déjà saturés, veut donc maintenant spécifiquement cibler les non-vaccinés. Au total, 2.742 personnes atteintes du Covid sont hospitalisées au Québec, qui compte environ 8 millions d'habitants et quelque 255 personnes se trouvent en soins intensifs.