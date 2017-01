Le Réveillon endeuillé des Turcs de Saint-Étienne

La fête de la Saint-Sylvestre a été gâchée dans la communauté turque de Saint-Étienne par l'attentat qui a frappé Istanbul. Depuis, à l'amicale des jeunes franco-turcs de la rue Saint-Just, la télévision est allumée en permanence.

Depuis l'attentat qui a frappé Istanbul lors du Réveillon de la Saint-Sylvestre ce week-end, le poste de télévision est très rarement éteint à l'amicale des jeunes franco-turcs de la rue Saint-Just de Saint-Étienne dans le quartier du Clapier. Cette attaque a été revendiquée depuis par le groupe État Islamique. Avant cela, 2016 était déjà une année noire pour la Turquie et particulièrement pour la ville d'Istanbul. À Saint-Étienne, l'association culturelle turque, l'ACTS 42, administre une mosquée et plusieurs amicales. Pour les membres de la communauté, le début d'année 2017 a évidemment été synonyme d'angoisse et d'inquiétude.

Fatieh Acikgoz est le président de l'ACTS 42. Cette année, il a malheureusement passé beaucoup de temps devant la télévision.

On suit les informations de la télévision turque parce que c'est du direct, 24 heures sur 24. Il y a les infos de dernière minute. C'est assez difficile à vivre à distance, c'est notre pays qui est touché, on a de la famille, des proches, des cousins... J'ai appelé les membres de ma famille, ils sont sous le choc, dix fois plus que nous. On est inquiets pour tous ces gens qui souffrent.

Entre deux parties de billard, Ahmet revient sur sa soirée de Réveillon un peu particulière."On a simplement fait un repas avec la famille, à 11 heures j'étais à la maison, vers minuit et demi, j'ai vu qu'il y avait un attentat à Istanbul. J'ai directement mis une chaîne turque pour avoir le direct" explique-t-il.

Zeki, jeune franco-turc, se rend régulièrement à Istanbul.

Je ne suis jamais entré dans cette boîte de nuit, mais je suis régulièrement passé à côté en voiture ou en bateau"

Mais le risque d'un nouvel attentat ne le refroidit pas, il a déjà pris ses billets pour se rendre à Istanbul en Mars prochain. Il espère simplement que les touristes ne déserteront pas le pays.

Si on leur montre notre crainte et notre peur, c'est fini... J'en parlais avec des collègues de travail, je comprends que ça leur fasse peur, mais il ne faut pas.