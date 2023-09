Le Roi Charles III et la Reine Camilla attendus mercredi en France : le programme de leur visite d'État

Le Roi Charles III et la Reine Camilla dans l'Aberdeenshire (Écosse), le 2 septembre 2023.

Six mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites, le Roi Charles III entame mercredi en France une visite d'État de trois jours. Des deux côtés de la Manche, cette visite est placée sous le signe de la célébration des liens anciens entre les deux pays, au moment où leurs dirigeants s'efforcent d'apaiser les tensions héritées du Brexit.

Entre engagements symboliques forts et rencontres avec des acteurs de la société civile française, voici le programme du séjour du monarque britannique et de la Reine Camilla.

Cérémonie à l'Arc de Triomphe et diner à Versailles

À son arrivée à Paris, le couple royal sera accueilli par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l'Arc de Triomphe, où ils raviveront la flamme du soldat inconnu. La cérémonie est prévue peu avant 15h. À l'issue, le roi et le président descendront les Champs-Élysées dans un véhicule estampillé République française, la reine et Brigitte Macron dans une autre.

Les deux dirigeants se rendront ensuite au palais de l'Élysée pour un entretien en tête-à-tête qui portera sur la biodiversité, le climat, le sommet sur l'intelligence artificielle prévu en novembre au Royaume-uni ainsi que sur la situation au Sahel et sur l'Ukraine.

Les deux couples rejoindront ensuite le château de Versailles pour un dîner d'État en forme de "clin d'œil à la reine Elizabeth II" qui s'y était elle-même rendue à plusieurs reprises, a précisé l'Élysée. La reine et le prince Philip avaient déjeuné dans la galerie des Glaces, à l'invitation du président René Coty, lors de leur première visite d'État en France en 1957. La souveraine s'était de nouveau rendue à Versailles en 1972, décrivant alors "un mélange enchanteur de ce qui est, à la fois, semblable et différent dans nos deux pays".

Visite du chantier de Notre-Dame de Paris

Jeudi, peu avant 15h, le monarque et la Reine se rendront à Notre-Dame de Paris avec le couple présidentiel. Un échange avec l'équipe de restauration de la cathédrale, endommagée lors de l'incendie de 2019, est prévu.

Charles III est ensuite attendu au muséum d'Histoire naturelle pour clore une table ronde ministérielle consacrée à la finance climat et la biodiversité. Pour Charles III, estime Ed Owens, historien de la royauté sollicité par l'AFP, l'objectif est surtout de montrer son engagement comme "un roi écologiste hors des frontières britanniques". Après une première année en tant que souverain où il s'est surtout concentré à incarner la stabilité et la continuité de la monarchie, plutôt qu'à engager des réformes radicales, cette visite s'inscrit dans "l'approche traditionnelle de la diplomatie royale" que les Français ont pu observer par le passé.

Une journée à Bordeaux

Charles et Camilla se rendront ensuite à Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II, et où résident aujourd'hui 39.000 Britanniques. Ils doivent visiter un vignoble et rencontrer des pompiers ayant pris part à la lutte contre les incendies qui ont ravagé le département l'an dernier.