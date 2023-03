Le roi Charles III sera en France du 26 au 29 mars pour sa première visite d'État

Le roi Charles III a choisi la France pour sa première visite d'État. Le souverain britannique, qui sera couronné le 6 mai, est attendu du 26 au 29 mars. Le couple royal visitera Paris et fera une escapade à Bordeaux le 28 mars. Charles III et Camilla se rendront ensuite en Allemagne. "Cette visite célébrera la relation de la Grande-Bretagne avec la France et l'Allemagne", peut-on lire dans le communiqué du palais de Buckingham.

ⓘ Publicité

Paris et Bordeaux

Le roi et la reine consort rencontreront notamment Emmanuel et Brigitte Macron pour une cérémonie du souvenir sous l'Arc de Triomphe, à Paris. Ils s'adresseront aux sénateurs et aux députés au Sénat. Le couple inaugurera par ailleurs l'exposition sur Manet et Degas au Musée d'Orsay, à Paris, et sera reçu pour un banquet en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron au Château de Versailles.

En Gironde, "Sa Majesté va constater de lui-même les dégâts causés par les incendies de l'été dernier autour de Bordeaux", en rencontrant des secouristes et des associations locales. Le roi Charles III et la reine consort visiteront aussi un vignoble biologique, "pionnier" en la matière. Le couple sera enfin présent pour l'ouverture du Consulat de Grande-Bretagne à Bordeaux, et rencontrera des Anglais installés en Gironde.

Cette visite sera "l'occasion" de "démontrer" comment la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne "travaillent en partenariat" sur des sujets comme "le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, le commerce, l'art ou la culture", écrit Buckingham dans le communiqué.