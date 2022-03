"Le rouleau compresseur" russe risque de vaincre en Ukraine, selon le chef d'Etat-major de armées

Le chef d’Etat-major des armées, le général Thierry Burkhard, s’exprime pour la deuxième fois depuis le début du conflit en Ukraine, le 24 février, dans le journal Le Monde ce dimanche. Il alerte sur "le rouleau compresseur" russe qui risque de finir par vaincre en Ukraine dans les semaines ou mois qui viennent. "Les Russes ont pour objectif de tronçonner l’armée ukrainienne" assure le CEMA.

Dans les colonne du journal, il confie que la possibilité d’une attaque russe était déjà envisagée à l’été 2021, les informations internes estimant que "les Russes attendraient des conditions favorables, c’est-à-dire qu’il fasse froid", avant de lancer l’offensive. "Le déclenchement de l’attaque n‘a donc pas été une surprise", conclut le général. Surtout que "la veille au soir, des informations précises ont été partagées par les alliés", affirme-t-il. Et dès les premiers bombardements, "nous avons activé les mesures prévues", explique-t-il. "Toutes les positions qui devaient être renforcées au sein des armées ont été renforcées".

Des analyses dissonantes entre la France et les pays anglo-saxons

Il reconnaît, malgré tout, les analyses différentes entre les services du renseignement entre les pays français et anglo-saxons. "Les Américains ont dit que les Russes allaient attaquer, ils avaient raison. Nos services pensaient plutôt que la conquête de l’Ukraine aurait un coût monstrueux et que les Russes avaient d’autres options" pour faire tomber le régime de Volodymyr Zelensky.

Dans les informations données par le général Thierry Burkhard, depuis le 24 février, début du conflit, la France déploie des moyens pour s’intégrer dans les plans de l’OTAN. C’est pourquoi dès le premier jour, une patrouille de Rafale est envoyée dans le ciel polonais. Depuis, ce sont deux patrouilles quotidiennes qui sillonnent les airs, entre six à huit heures par jour. Selon les informations du Monde, l’Otan aurait déployé 22.000 hommes au sol, environ 20 navires et 125 avions. L’armée française doit maintenir quatre Mirage 2000 et 200 hommes en Estonie. 500 hommes sont aussi en renforts en Roumanie depuis le 28 février, et le porte-avion Charles de Gaulle est mobilisé depuis ce samedi.

Prévenir les malentendus avec la Russie

Ce vendredi, Thierry Bukhard a pu échanger pour la première fois avec son homologue russe, le général Valéri Guerassimov. Côté américain, le Pentagone a aussi ouvert jeudi "ligne de communication directe" avec l’armée russe, "dans le but de prévenir les malentendus, les incidents à caractère militaire et l’escalade".