VIDEO- Pour le sénateur LR François Calvet, l'Espagne n'est pas une démocratie en matière de justice

Le Perthus, France

Dans l'émission Face à la presse sur France Bleu Roussillon, le sénateur Les Républicains François Calvet a pris la défense des dirigeants indépendantistes catalans qui sont jugés en ce moment à Madrid. Il n'a pas hésité à mettre en cause le pouvoir espagnol et en particulier la justice espagnole. Le sénateur français estime qu'avec ce procès, l'Espagne n'est pas une démocratie en matière de justice. Il reconnaît que ses positions sont contraires à celles de son parti Les Républicains, mais François Calvet explique que pour lui ses racines catalanes sont plus importantes.