Le soutien aux Ukrainiens porté aussi par la communauté russe à Bordeaux

L‘aide à l’Ukraine s’organise sur la Métropole et en Gironde. Depuis le 1er Mars de nombreuses collectes de dons sont organisées un peu partout, notamment au profite de l’association Ukraine Amitié. Des collectes activement soutenues par la communauté russe.

A Talence sur la devanture d’une petite boutique de produits slaves, russes mais aussi ukrainiens et polonais, des drapeaux jaunes et bleu sont apparus. Dessous ces drapeaux on peu lire la liste des produits conseillés pour la collecte en soutien à l’Ukraine. Des denrées alimentaires non périssables et consommable de suite, ainsi que du matériel médical.

Dans l’épicerie Ina, la vendeuse, gère tout, la vente et la collecte, car son patron est Ukrainien et depuis le début de la crise il essaye désespérément de rapatrier sa famille, alors il n’est pas souvent là. Pour Ina c’est peu de chose, mais c’est sa façon d’aider : « c’est le minimum à faire ».

« L’âme slave »

La jeune femme es née à Moscou, elle a quitté la Russie en 2010 et s’est installée a Bordeaux en 2018. La guerre l’inquiète beaucoup, surtout qu’elle a des proches en Ukraine « mais si ça n’avait pas été le cas, ça aurait été pareil, c’est terrible ce qu’il se passe et _personne ne souhaitait ça, en Ukraine comme en Russie_. »

Un sentiment partagé par Ranja, une ressortissante russe également et cliente régulière de la boutique. «Je suis née en Russie, j’ai grandi en Russie, la Russie c’est mon pays mais Ukrainiens c’est mes frères.» Car le jeune femme se sent avant tout « l’âme slave » malgré son départ de l’Est il y a 15 ans.

Je suis née en Russie, j’ai grandi en Russie, la Russie c’est mon pays mais Ukrainiens c’est mes frères.

Rester actif pour ne pas sombrer

Aujourd’hui la jeune femme a apporté un grand sac de matériel médical à la collecte, pour le moment c’est tout ce qu’elle peut faire, mais elle compte bien répéter son action. À côté des collectes elle participe aussi activement aux rassemblements organisés en soutien au peuple ukrainien dans la métropole. « Samedi je suis allée à la marche, à la victoire, j’y ai retrouvé mon amie Iana, elle m’a raconté tout ce que vivait sa famille, c’est horrible, alors on a pleuré ensemble, c’était un moment très fort. »

Le soir je ne dors plus, je suis trop inquiète.

Ces moments de partage, parfois éprouvants, sont très importants pour Ina et Ranja, qui passe beaucoup plus souvent à la boutique depuis le début de la guerre. Avant l’épicerie était son repère, aujourd’hui elle est devenue son refuge. Car se retrouver, se parler, s’entraider, se soutenir est devenu vital. « A la maison, je tourne en rond, écouter ou regarder les infos est intenable. _Le soir je ne dors plus, je suis trop inquiète_. » raconte Ranja, alors rester active lui permet « de ne pas sombrer dans le chaos. »