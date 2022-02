Le soutien aux Ukrainiens s'organise au Pays Basque

Le matériel médical et les médicaments sont la priorité des priorités selon la diaspora ukrainienne au Pays Basque, avec un premier véhicule chargé parvenu lundi soir à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

"La situation s'aggrave." Les nouvelles qu'Olena Laurent parvient à avoir d'Ukraine ne sont pas bonnes. Par chance cette Ukrainienne résidant à Biarritz a réussi à faire venir sa mère par l'un des derniers avions partis de Lviv. De nombreux amis, ses cousins, restés là-bas sont engagés dans "le combat pour la liberté de l'Ukraine contre l'invasion russe". "Même si c'est rien par rapport à ce qu'ils font eux là-bas, ça leur fait beaucoup de bien quand je le leur montre ce qu'on essaie d'organiser ici". Olena Laurent est en lien avec trois associations pour acheminer de l'aide humanitaire. L'association Aide médicale et caritative France Ukraine basée en région parisienne, Ukraine amitié de Bordeaux, et Brodo enfance située à Bayonne. Cette dernière prépare un convoi qui devrait partir samedi et organise sa collecte depuis l'église Orthodoxe de Biarritz.

Ce dont les Ukrainiens ont besoin en priorité c'est du matériel médical et des médicaments. Les sites des associations détaillent la liste. Et seconde priorité, de quoi se vêtir chaudement en plein hiver, quand il neige encore. "Imaginez-vous à la montagne en pleine nuit, en plein froid; qu'est-ce que vous aimeriez avoir" lance Olena Laurent. On imagine très bien. Vêtements et sous-vêtements très chauds et des sacs de couchage qui tiennent la route.

Collectes à Biarritz, bientôt à Bayonne

Une collecte de matériel organisée aussi en mairie de Biarritz. Pour du matériel destinés aux réfugiés ukrainiens en Pologne précise la municipalité. Les dons se font aux horaires d'ouverture. La mairie de Bayonne prévoit aussi de son côté la mise à disposition prochaine d'un local quai de Lesseps.

Une première camionnette est partie dimanche de Bayonne conduite par les frères Gramchuk, des Ukrainiens habitant Ustaritz. Un véhicule truffé de matériel médical et humanitaire parvenu à destination ce lundi soir à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un deuxième véhicule devrait partir du Pays Basque samedi.

Dimanche après midi, à l'appel de la diaspora ukrainienne qui compte des dizaines de famille au Pays Basque, un rassemblement a réuni une centaine de personne à Bayonne, place de la Liberté.