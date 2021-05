Le soutien de la mairie de Nice à Israël fait polémique

Le drapeau avec l'étoile de David a flotté seulement le temps d'une journée, le temps aussi d'une petite photo publié sur le compte twitter du maire Christian Estrosi. Il n'en faut pas plus pour déclencher une tempête sur les réseaux sociaux avec des torrents de propos haineux, mais aussi quelques messages de satisfactions et surtout beaucoup questions.

Le maire de Nice Christian Estrosi se veut solidaire des pays touchés par le terrorisme. Après cette publication, lui et son épouse ont fait même l'objet de menaces de mort en ligne. Une enquête est ouverte.

Des commentaires engagés et passionnés, parfois violents

Ce drapeau israélien au milieu des drapeaux tricolores et européens, il n'en faut pas beaucoup plus pour déclencher une grosse polémique dont les réseaux sociaux ont le secret. Les internautes s'emportent ou applaudissent avec passion, et si on met de côté parmi les centaines de commentaires des internautes les plus extrêmes on pourraient en résumer la teneur : quelques messages de satisfactions, quelques questions et pas mal d'indignation.

Pour Phillipe un internaute "c'est attitude courageuse". D'autres ne comprennent pas, Greg demande "quel rapport avec la ville?" alors que Fabien trouve que "ce type de position sans mandat c'est politiquement dangereux". Laura elle regrette "un élu devrait toujours rassembler et non diviser". Du côté des réactions indignées Mahjoub demande "un mot pour les victimes palestiniennes du conflit" mais le maire de Nice affiche aussi son soutien aux palestiniens. Il a publié une heure après son tweet de soutien pro-Israël "toutes nos pensées aux palestiniens qui sont les otages d'un groupuscule terroriste".

Beaucoup de réactions condamnent un soutien à deux vitesses. "Les drapeaux n'ont pas le même droit" ça c'est l'avis de Roboboy. La polémique rebondit régulièrement sur l'interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages. Plus fortes que les mots, des photos terribles montrent les victimes des bombardements, majoritairement palestiniennes. Parmi ces avis nombreux et parfois très violents, il n'y a pas beaucoup de paroles pour retrouver le chemin de la paix.

Et si la mairie avait également hissé un drapeau palestinien?

Alors devant la violences des passions faut-il accrocher ce drapeau de la discorde ou non? Nathan Valet est le président de l'UEJF, l'Union des Etudiant Juifs de France dans les Alpes Maritimes. Il comprend les vives réactions haineuses ou partisanes causées par ce drapeau en hommage à Israël. Il appelle à penser d'abord aux victimes dans les deux camps.

"S'il y avait aussi _un drapeau palestinien_, j'aurais félicité cette décision nous dit Nathan Valet tout aurait été plus clair. Ces drapeaux auraient été des hommages aux victimes civiles des deux camps." Il insiste pour remettre de l'humain au coeur de ce conflit et redonner sa chance à la paix.

"Ni un drapeau, ni l'autre!"

Deux drapeaux? un palestinien et un israélien pour les victimes des deux camps? L'idée est séduisante mais Henri Busquet la désapprouve. Il est président de la Ligue des Droits de l'Homme des Alpes Maritimes et pour lui en ce moment le fait d'orner un édifice public avec un drapeau ne va pas sans arrière pensées politiques, surtout en période électorale.

Henri Busquet s'étonne d'ailleurs du mot publié par le maire de Nice à l'attention des palestiniens. "J'étais surpris car au regard du tropisme pro-israélien parfois sans nuance de Monsieur Estrosi nous explique Henri Busquet qu'il mette un mot à l'attention des palestiniens! c'est une forme d'opportunisme. On nous serine qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France mais c'est ce que fait Christian Estrosi. Pour moi il ne faut pas de drapeaux! ni de l'un ni de l'autre."

D'autres pays comme l'Autriche, la République Tchèque ou la Lituanie ont fait également hissé le drapeau de l'état hébreux pour le soutenir officiellement contre le terrorisme.