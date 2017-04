Le taux d'emploi progresse dans l'Union Européenne en 2016

Le taux d'emploi des 20-64 ans atteint un nouveau pic de 71.1% en 2016. L'objectif de la stratégie Europe 2020 est d'atteindre un taux d'emploi total d'au moins 75% dans l'Union Européenne. Sept Etats membres ont déjà atteint leur objectif dont la Suède, l'Allemagne ou encore le Danemark.

D'après Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, le taux d'emploi des 20-64 ans a progressé l'an dernier, atteignant même un nouveau pic de 71.1%. Un chiffre en hausse par rapport à 2015 et qui dépasse même le pic de 70% enregistré en 2008. Tous les pays en bénéficient à l'exception du Luxembourg où les emplois restent stables. Et cette évolution à la hausse est observée autant chez les hommes que chez les femmes. Même si le taux d'emploi des hommes reste nettement supérieur, de 11 point, à celui des femmes.

Objectif : atteindre un taux d’emploi d’au moins 75% d’ici 2020

Taux d'emploi des 20-64 ans en 2016 - Eurostat

L'objectif est d'atteindre un taux d'emploi d'au moins 75% d'ici 2020. Un quart des Etats membres a déjà rempli le contrat. Des taux d'emploi supérieurs à 75% ont été enregistrés en Suède, en Allemagne, au Royaume Uni, au Danemark ou encore aux Pays Bas. A noter que Malte ne se trouve qu'à 0,4% de son objectif. Pour ce qui concerne la France, il y a encore du pain sur la planche puisque l’Hexagone se situe sous la moyenne européenne (70.4%). D'autres pays comme la Croatie, l'Italie ou encore l'Espagne enregistrent des résultats bien décevants autour de 60% quant à la Grèce son taux d'emploi n'est que de 56%.

Taux d'emploi des 55-64 ans à son plus haut point

Taux d'emploi des 20-64 ans par Etat membre en 2016 - Eurostat

Bonne nouvelle: le taux d'emploi des 55-64 ans est à son plus haut point dans l'Union Européenne. D'ailleurs, ce taux d'emploi n'a cessé de croître au cours des dernières années passant de 38% en 2002 à 55% en 2016. Pour les 55-64 ans, le taux d'emploi a augmenté dans tous les Etats membres à l'exception de la Croatie. En sachant que cette plus grande participation des travailleurs les plus âgés est aussi l'un des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi. Les bons élèves sont toujours la Suède, l'Allemagne et le Danemark : dans ces pays plus des 2/3 des 55-64 ans ont un emploi.