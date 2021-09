Le Texas restreint drastiquement l'avortement, Joe Biden dénonce "une attaque" contre les droits des femmes

Avorter après six semaines de grossesse n'est désormais plus possible au Texas, même après un viol ou un inceste. La nouvelle loi qui entre en vigueur dans cet Etat du Sud Américain est une des plus restrictives depuis 50 ans. Le président Joe Biden dénonce une mesure "extrême".

C'est "une attaque sans précédent contre les droits constitutionnels des femmes" : le président américain Joe Biden monte au créneau après l'entrée en vigueur d'une loi restreignant largement l'avortement au Texas. L'IVG n'est désormais plus autorisée passé six semaines de grossesse, dès que le battement de cœur du foetus est audible, sans aucune exception prévue en cas de viol ou d'inceste. Les associations de défenses des droits des femmes dénoncent un délai trop court, alors que 85% des Texanes avortent aujourd'hui au-delà, la plupart ignorant être enceinte dans le premier mois et demi de grossesse.

Statu quo de la Cour suprême

Le texte de loi, signé en mai dernier par le gouverneur du Texas avant d'être adopté ce mercredi 1er septembre, est le plus restrictif sur l'avortement depuis un demi-siècle. Saisie par des associations de défense du droit à l'avortement, la Cour suprême à majorité Républicaine a refusé ce jeudi de bloquer la loi. Elle ne se prononce pas sur sa constitutionnalité, mais invoque "des questions de procédures complexes et nouvelles" pour la laisser en place tant que la bataille judiciaire se poursuit.

D'autres Etats avaient tenté d'adopter une loi dite "du battement de cœur", mais elles avaient été invalidées en justice car elles violent la jurisprudence de la Cour suprême, qui a garanti le droit à avorter tant que le foetus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse. Si le Texas a pu faire passer sa loi, c'est grâce à une formulation différente : seuls les citoyens, et non les autorités seront chargés de faire respecter la mesure. Les personnes qui portent plainte au civil contre les organisations ou les personnes qui aideraient les femmes à avorter percevront 10.000 euros de "dédommagement", un dispositif qualifié de "prime à la délation" selon ses détracteurs.

"Attaque contre les droits des femmes"

Pour le président américain Joe Biden, la décision de la Cour suprême "insulte l'Etat de droit" et "provoque un chaos inconstitutionnel". Le démocrate promet "une réponse immédiate" de son gouvernement, appelé à trouver "des mesures pour assurer que les femmes du Texas aient accès à des avortements en toute sécurité et légalité". "Nous ne laisserons pas le pays en revenir aux avortements clandestins", a de son côté affirmé la vice-présidente Kamala Harris.

De nombreuses personnalités du monde artistique et sportif sont également montées au créneau pour défendre le droit à l'avortement, en relayant sur les réseaux sociaux un message du Planning Familial, à l'image des chanteuses Cindy Lauper ou P!nk. "Nous devrions tous être en mesure de prendre nos propres décisions en ce qui concerne notre santé et notre avenir", déclare ainsi sur son compte Instagram l'interprète de "Girls just wanna have fun".

La chanteuse Lizzo a quant à elle réalisé une courte vidéo où elle fustige une intrusion de la religion dans la loi, appelant au respect de "la séparation de l'Eglise et de l'Etat". La championne de tennis Martina Navratilova (18 victoires en grand chelem) a également critiqué la loi texane, épinglant ceux qui l'ont votée sur Twitter : "Tous des vieux hommes blancs. Qui disent aux jeunes femmes de toutes les couleurs ce qu'elles peuvent faire ou non avec leur corps. La charia des hommes blancs est là".