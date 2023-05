Le Touvet fête le "Coronation day", le couronnement de Charles III

Il y avait comme un parfum royal dans l'air ce samedi au centre du village du Touvet, dans le Grésivaudan. L'association locale "English is Fun" (qu'on pourrait traduire par 'l'anglais en s'amusant') propose depuis 1990 aux enfants de découvrir la langue et les cultures anglo-saxonnes. Ses membres ont tenu à fêter le couronnement de Charles III et de Camilla, et par là-même célébrer les 30 ans de l'association, ce qui n'avait pas pu être fait avant en raison de crise du Covid.

Le Touvet aux couleurs de l'Angleterre © Radio France - Jean-Michel Nagat

"C'est le premier couronnement depuis des décennies, on s’est dit qu'on devait le faire", explique Constance Coquand, la présidente de l'association qui fait la promotion de l'anglais. Mais aussi plus largement de la culture : "on fait vraiment découvrir aux enfants les coutumes, la langue, le pays, les personnages, etc. C’est vraiment la Grande-Bretagne et l’anglais dans sa globalité et pas seulement l’Angleterre, il y a le Canada aussi, le Commonwealth."

Carrosse et calèche

Et pour fêter le nouveau roi, la place du village du Touvet est décorée avec des drapeaux britanniques. Au programme des animations : atelier de maquillage, concours de chapeaux, balade en calèche - à défaut de carrosse - brunch et grand écran pour suivre en direct la cérémonie du couronnement.

Des balades en calèches © Radio France - Lionel Cariou

Sophie, bientôt 9 ans, et Louise, 10 ans, venues de Pontcharra, ont suivi le cérémonial : "à chaque fois qu’ils couronnent un roi ou une reine, c’est toujours le même rituel. Ils donnent beaucoup d'objets pour dire qu’il est le roi, des objets en or, comme des sceptres, et la couronne!" Il faut préciser que Sophie et Louise sont galloises, comme leur papa. "C'’était un moment un peu émouvant quand même, même si ce n’est pas mon roi mais celui de mes enfants, souligne Stéphanie la maman. Au Royaume-Uni c’est comme ça en ce moment et toute la famille des enfants est en train de fêter le couronnement dans la rue, ils ont tous les drapeaux et j’ai trouvé ça super de pouvoir le fêter en même temps ici au Touvet." Comme environ 140 millions de sujets britanniques et du Common Wealth, Sophie et Louise ont donc un nouveau souverain. Et les fillettes de conclure par un très British : "God Save the King!