Le traité d'Aix-la-Chapelle marque "un renouveau historique" des relations franco-allemandes pour le député Arend

Moselle, France

Il est présenté comme le nouveau traité de l'Elysée. 56 ans après ce dernier, la France et l'Allemagne vont adopter, ce mardi, un nouveau traité bilatéral, il sera signé par le président Macron et la chancelière Merkel à Aix-la-Chapelle. Organisé en 5 chapitres, il représente une "caisse à outils" pour tous les citoyens qui ont des projets impliquant les deux pays.

"Je vois d'ici déjà les esprits chagrins dire qu'il n'y a pas d'élément concret, explique le député LREM de Forbach, Christophe Arend, qui sera à Aix-la-Chapelle pour la signature du traité. Je vous dirais heureusement qu'il n'y a pas d'élément concret parce que ça nous évite d'exclure quoi que ce soit."

Déjà critiqué

Concrètement, cet accord prévoit de faciliter l'émergence de projets de coopération, notamment au niveau des collectivités frontalières, comme par exemple l'eurodistrict SaarMoselle. Christophe Arend cite ainsi l'exemple de l'offre de soins : "ça fait 5 ans que ça existe dans le domaine de la cardiologie. Un Forbachois qui fait un infarctus du myocarde peut être pris en charge dans les 15 minutes qui suivent à Völklingen, en Allemagne. S'il devait se rendre à Metz, cela prendrait minimum 45 minutes. On a augmenté notre taux de survie à 93% dans cette discipline. Et ceci va être étendu à la neurochirurgie, à la médecine nucléaire, à la réadaptation fonctionnelle et aux soins de suite."

Le traité d'Aix-la-Chapelle a suscité de nombreuses critiques avant même sa signature, certains évoquant le fait que l'Alsace et la Moselle étaient "vendues" à l'Allemagne. Ce que conteste le député de Forbach. "Aujourd'hui, on a intérêt à ce que Français et Allemands se mettent d'accord sur un certain nombre de règles. Et il faut qu'elles aillent vers le plus haut standard. La différence de législation rend difficile la vie des frontaliers, et c'est ces problèmes-là qu'on veut résoudre."