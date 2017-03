Législatives aux Pays-Bas : soulagement en Europe après la victoire de la droite sur l'extrême droite

La droite du Premier ministre Mark Rutte est arrivée en tête des élections législatives néerlandaises mercredi avec une large avance sur l'extrême droite de Geert Wilders, selon les premiers décomptes.

Le Premier ministre libéral néerlandais Mark Rutte, qui semble avoir facilement battu son rival d'extrême droite Geert Wilders mercredi aux élections législatives, a salué une victoire contre ce qu'il appelle "le populisme de mauvais aloi". Le score de la formation d'extrême droite était scruté de près par toute l'Europe, et considéré comme un baromètre de la montée du populisme en Europe, à moins de 40 jours de la présidentielle française et avant les législatives allemandes de l'automne.

D'après des résultats temporaires compilés par l'agence de presse néerlandaise ANP, sur la base de 54,8% des voix, le VVD de Mark Rutte remporterait 32 sièges sur les 150 de la chambre basse du parlement néerlandais. Une perte de 9 sièges certes par rapport aux dernières élections en 2012, mais une nette avance cependant sur le PVV de Geert Wilders, qui n'aurait lui gagné que quatre sièges de députés, avec 19 élus.

Ce dernier a assuré qu'il s'agissait là d'un "succès", son parti devenant "le deuxième plus important aux Pays-Bas", comme il l'a écrit sur Twitter. Il s'est déjà positionné dans la nuit en vue des longues négociations qui commenceront dès ce jeudi, en se déclarant prêt à gouverner "si cela est possible", bien que l'ensemble des autres partis aient exclu une telle collaboration. "Si cela ne marche pas, nous supporterons le gouvernement où cela est nécessaire, sur les questions qui nous sont chères", a-t-il ajouté.

We were the 3rd largest party of the Netherlands.



Now we are the 2nd largest party.



Next time we will be nr. 1! pic.twitter.com/lKN5CFUhPT