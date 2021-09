Législatives en Allemagne : résultats très serrés, le successeur d'Angela Merkel connu dans plusieurs semaines

Les sociaux-démocrates et les conservateurs sont au coude-à-coude en tête des élections législatives allemandes, d'après les sondages de sortie des urnes diffusés ce dimanche 26 septembre. Le successeur d'Angela Merkel ne sera connu que dans plusieurs semaines. Explications.

Les Allemands étaient appelés à voter ce dimanche 26 septembre pour renouveler les députés du Parlement fédéral allemand, le Bundestag. Ces derniers seront ensuite chargés d’élire le chef de l'exécutif, successeur d'Angela Merkel, la chancelière à la tête de l'Allemagne depuis 2005. Mais il ne sera pas connu ce dimanche soir, ni dans les prochains jours, tant les résultats sont serrés et les coalitions possibles nombreuses.

Les sociaux-démocrates (SPD) et les conservateurs d'Angela Merkel sont au coude-à-coude, selon les sondages à la sortie des urnes diffusés par les chaînes de télévision publiques. Ces résultats sont à prendre avec prudence car ils ne tiennent pas compte du nombre très élevé de votants par correspondance. Le SPD revendique d'ores et déjà la victoire et la formation du prochain gouvernement. Les conservateurs ont, eux, reconnu "des pertes amères" de suffrages, selon leur secrétaire général.

Angela Merkel encore au pouvoir dans les prochaines semaines

Les résultats sont donc extrêmement serrés et après quasiment 16 ans au pouvoir, Angela Merkel risque bien de rester chancelière encore plusieurs semaines. Les négociations de coalition vont être difficiles et plusieurs scénarios sont possibles, l'échiquier politique étant particulièrement morcelé entre les sociaux-démocrates du SPD, les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, les Verts, les libéraux du FDP, la gauche radicale de Die Linke. L'extrême droite AfD est, elle, tenue à l'écart par les autres partis.

Lors des dernières législatives, en 2017, il avait fallu attendre quatre mois avant de connaître le nom du chancelier. "En moyenne depuis l’après-guerre, il s’est toujours passé un mois et demi à deux mois avant qu’une solution émerge", rappelle Cyril Sauvageot, de la rédaction internationale de Radio France. Angela Merkel pourrait donc encore être au pouvoir à Noël. La Chancelière pourrait ainsi battre le record de longévité d’Helmut Kohl, qui était resté au pouvoir 16 ans et 26 jours.