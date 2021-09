Attentats du 11-Septembre : l'Amérique commémore les attaques les plus meurtrières de l'Histoire, 20 ans après

Le 11 Septembre 2001, des avions de ligne percutaient les tours jumelles du World Trade Center à New York. Les attaques, diffusées en direct sur les télévisions du monde entier, ont eu des répercussions politiques, diplomatiques et militaires considérables. Ce samedi le président américain Joe Biden et son épouse se rendront sur les trois lieux emblématiques des attaques survenues il y a vingt ans pour "rendre hommage et commémorer les vies perdues", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Trois lieux emblématiques des attaques

Le chef de l'État est attendu à New York, où sont tombées les tours jumelles du World Trade Center mais aussi à Shanksville en Pennsylvanie où s'est écrasé un avion détourné par quatre jihadistes, et à Arlington en Virginie, non loin de Washington, où le ministère américain de la Défense a été attaqué.

Comme chaque année, les drapeaux américains seront mis en berne. Et à 8h46, l’heure à laquelle la tour nord du World Trade Center a été frappée par le premier avion, une minute de silence sera respectée.

Documents déclassifiés ?

Ce vingtième anniversaire est aussi marqué par la reprise du procès de l'organisateur présumé des attaques, Khalid Sheikh Mohammed, et de quatre autres accusés, à la prison militaire de Guantanamo. Les cinq hommes, accusés de "meurtre" et d'"actes terroristes", risquent la peine de mort. Mais l'issue de ce procès, qui relève d'une justice militaire d'exception, est incertaine.

Autre symbole fort, Joe Biden a "signé un décret ordonnant au ministère de la Justice et à toutes les agences concernées de superviser un examen de déclassification des documents liés aux enquêtes sur le 11-Septembre", a annoncé la Maison Blanche le 3 septembre, évoquant une "promesse" de campagne. Le ministre de la Justice devra publier les documents déclassifiés "au cours des six prochains mois".

C'était une demande d'une partie des familles de victimes, qui ont lancé une bataille judiciaire contre l'Arabie saoudite et d'autres États qu'elles accusent de complicité. Jusqu'à présent, les gouvernements américains successifs avaient toujours invoqué le secret d'État pour ne pas publier certains documents. Dans une lettre rendue publique début août, ces familles, mais aussi des rescapés des attentats et des membres des équipes de secours, avaient fait savoir que le président démocrate ne serait pas le "bienvenu" à la cérémonie prévue à New-York s'il ne "tenait pas sa promesse".