Les 230 migrants à bord de l'Ocean Viking ont débarqué à Toulon

L'Ocean Viking a accosté ce vendredi matin un peu avant 8h50 dans la base navale de Toulon où un dispositif à la hauteur du caractère "exceptionnel" de l'opération a été déployé. Près de 600 personnes sont mobilisées pour prendre en charge les 230 migrants : médecins, pompiers, policiers de différents services, douanes, agents des services d'immigration, la Croix-Rouge, ou la Protection civile.

Une équipe de médecins et de pompiers s'est rendue à bord du navire humanitaire dans la nuit de jeudi à vendredi afin de faire une pré-évaluation des besoins. Selon le préfet du Var, Évence Richard, "l'ambiance était calme à bord et les médecins n'ont pas détecté de pathologie d'une gravité exceptionnelle". Difficile en tout cas d’imaginer l’état d’esprit de ces migrants après notamment ces nombreux jours en mer. C’est sans doute un peu de répit qui leur est accordé avant d’obtenir ou pas une réponse favorable sur le bien fondé de leur demande d'asile. Même si la situation n'est pas simple.

Un long processus attend les migrants

Les premiers migrants ont posé un pied sur le sol français, mais en réalité, et d'un point de vue juridique, ils se trouvent actuellement dans une zone internationale. C'est une nuance qui a pourtant beaucoup d'implications.

Première étape, une évaluation sanitaire de chaque personne. On sait déjà par exemple que l'état de santé d'un passager a nécessité son transfert vers l'hôpital Sainte-Musse dès ce vendredi matin.

Après ce "check-up", les migrants rejoignent ensuite une zone administrative, avec les douanes notamment et la police aux frontières. Les autorités leur demandent alors s'ils souhaitent faire une demande d'asile. Dans les faits, cela parait rapide, mais c'est très long puisqu'il y a 231 personnes et qu'il y a évidemment des problèmes de langue, malgré la présence d'interprètes. Alors que le bateau a accosté vers 8h50, deux heures plus tard, sept migrants seulement étaient passés en zone administrative.

Un centre de vacances déclaré "zone d'attente" par le préfet

Ensuite des bus vont quitter la base navale pour rejoindre un centre de vacances situé dans la presqu'île de Giens, déclaré officiellement par arrêté préfectoral "zone d'attente".

Les services de l'État auront alors 48 heures ouvrables, en résumé jusqu'à mardi, pour examiner le bien fondé de la demande d'asile. Si cette demande est manifestement infondée, les migrants seront alors reconduits vers leur pays d'origine. En revanche, pour ceux dont la demande serait jugée fondée, ils rentreront alors dans un schéma plus classique de demandeurs d'asile.

Ils quitteront la "zone d'attente" de Giens pour être hébergés ailleurs, dans des centres d'accueil dont la localisation reste à déterminer, "mais dans la grande région", précise Eric Jalon, le directeur général aux étrangers. Une proximité afin de faciliter les démarches pour relocaliser les deux tiers d'entre eux en Allemagne et dans les neuf autres pays qui se sont engagés à les accueillir.

Quelque 44 mineurs non accompagnés, c’est-à-dire sans famille à bord du bateau, seront pris en charge en revanche sans doute dans la soirée par les services de l’aide sociale à l’enfance en lien avec le Conseil départemental du Var, traditionnellement en charge de cet accueil.

L'Océan Viking dans la rade de Toulon en approche de la base navale © Radio France - Christelle MARQUES