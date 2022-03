Les actions de solidarité en soutien aux Ukrainiens se multiplient en Champagne-Ardenne. Voici les collectes en cours dans la Marne et les Ardennes.

Les actions de collecte en soutien aux Ukrainiens en cours dans la Marne et les Ardennes

Plusieurs opérations de collectes de vêtements, de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de matériel de soins, de tentes, de sacs de couchages, de piles sont en cours dans la Marne et les Ardennes au profit des Ukrainiens.

Le Stade de Reims affrète un camion

Le Stade de Reims poursuit son opération "un camion solidaire pour l’Ukraine". Jusqu’au 6 mars, il est possible de déposer ses dons à l’Hyper U de Reims-Village ainsi que dans les deux boutiques rémoises du Stade de Reims, au Stade Delaune et rue Chanzy.

Le camion partira dans le courant de la semaine prochaine.

Deux agences immobilières rémoises solidaires

Les agences Migneaux Immobilier et les Clés de l’Immobilier avec les Rotary Clubs de Reims et l’association "Deux mains, c’est maintenant" collectent du matériel médical et des objets pratiques tels que des lampes de poche.

Un premier camion de 120 mètres cubes de produits partira de Reims vers la Pologne ce dimanche. Un autre partira ultérieurement vers la Roumanie.

À Epernay, on ne collecte plus les vêtements

À Epernay, il faut se rendre au palais des Fêtes ce vendredi jusqu’à 19h ou ce samedi 5 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h pour déposer son don : du matériel logistique (couverture de survie, lits de camps, sacs de couchage…), des produits d’hygiène et du matériel de soin (médicaments, kits de premiers secours, pansements compressifs…)

La ville suspend la collecte de vêtements.

Fin de la collecte à Charleville-Mézières

La ville de Charleville-Mézières a fait le plein. En moins de 48 heures, 150 personnes avaient déjà apporté 60 mètres cubes de dons à la Bourse du travail. La collecte a pris fin ce vendredi à 18h.

"Sur recommandation de l’Etat, qui craint un engorgement sur place compte tenu des nombreuses initiatives similaires prises aux quatre coins de l’Europe, nous demandons pour l’instant aux personnes désireuses de venir en aide aux Ukrainiens de bien vouloir troquer le don de produits de première nécessité contre un soutien financier", indique la ville dans un communiqué.

À Sedan et à Givet

À Sedan, après une première journée de collecte ce vendredi 4 mars 2022, il sera de nouveau possible de contribuer à l’élan de solidarité lundi 7 mars. Les donateurs sont invités à apporter leurs produits dans les locaux de l’ancienne friche Renault, 19 avenue de Verdun, entre 9h et 17h.

À Givet, le point de collecte se situe entre le bureau de la police municipale (rue d’Orléans) et l’accueil de la mairie. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.