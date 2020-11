Les arméniens d'Auvergne Rhone Alpe regardent avec tristesse les événements dans le Haut Karabakh

Apres 6 semaines de conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et plus de 1500 morts, c'est finalement la Russie qui s’interpose en médiateur et impose ce «cessez-le-feu» aux deux belligérants.

Mais avec un parfum de défaite du coté arménien et des conditions qui font craindre que le pays soit a nouveau pris en tenaille entre la Turquie et l’Azerbaïdjan.

C’est en tout cas la crainte des arméniens de France qui dénoncent une fois encore les manœuvres du président turc Recep Tayyip Erdogan comme l'explique la montbrisonnaise Janine Paloulian, membre du conseil de coordination des associations arméniennes de France

Vu d’ici en France, nous pleurons, nous sommes atterrés. C’est extrêmement douloureux. Qu’est-ce qui s’est passé ? Trois choses : la première, c’est que la résistance héroïque les Arméniens s’est effondré face à la coalition azérie-turque. La deuxième chose, c’est que Monsieur Poutine attendait l’effondrement pour remettre la main sur les choses dans ce secteur et enfin la troisième chose, c’est la lâcheté de l’Europe. C’est l’indifférence de la France. Moi je vous dis très tranquillement, on a beaucoup d’amitié pour beaucoup de personnes du peuple turc, on a rien contre l’islam, mais vous avez laissé Erdogan faire et demain vous vous retrouverez nez à nez avec Erdogan. C’est lui qui est derrière, c’est lui qui instrumentalise tout, c’est lui qui a profité de la période électorale aux États-Unis pour avancer ses pions et c’est devant lui que tout le monde s’est couché.

L'ex-députe ligérien François Rochebloine, était en Arménie il y a quelques jours en compagnie du député LREM de Saint-Étienne, Jean Michel Mis. Il connaît très bien ce pays ou il a effectué 14 voyages officiels et il estime que ce « cessez le feu » n’est que de la poudre aux yeux et qu’il cache les manœuvres du président turc Recep Tayyip Erdogan.