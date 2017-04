Les Canadiens commémorent le 100e anniversaire de la bataille de Vimy

Le 9 avril 1917, les soldats canadiens reprenaient la crête de Vimy, tenue par les Allemands depuis le début de Grande Guerre. Une cérémonie a lieu dimanche à l’occasion du centenaire de cette bataille, en présence de François Hollande et du Premier ministre canadien Justin Trudeau.

La bataille de Vimy fait partie des grandes dates de la Première Guerre mondiale. Le 9 avril 1917, les soldats canadiens se lancent à l’assaut de la crête de Vimy que les Allemands tiennent depuis le début de la Grande Guerre.

Après quatre jours de combats sans merci, ils remportent la bataille. Près de 3 600 soldats sont tués et plus de 7.000 blessés. La bataille de Vimy marque la naissance de la jeune nation canadienne.

Cent ans plus tard, une cérémonie se déroule ce dimanche en présence de François Hollande, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi du prince Charles et ses deux fils William et Harry. La reine Elizabeth II, présente au 90e anniversaire de la bataille de Vimy n’est pas présente..

La reine Elizabeth II avait assisté au 90e anniversaire de la bataille de Vimy en 2007 © Maxppp - Sami Belloumi

23 000 personnes doivent assister cette année à la cérémonie qui se déroulera au mémorial de Vimy, à mi-chemin entre Arras et Lens dans le Pas-de-Calais. Il y a dix ans, 14.000 avaient participé aux commémorations.

Le mémorial de Vimy est un monument en pierre blanche qui rappelle le sacrifice des 66.000 soldats canadiens tombés pendant la Grande Guerre. Il a été érigé dans un parc de près de 100 hectares offert par la France au Canada en signe de reconnaissance.

Le programme de la journée

6h30 - Cérémonie au mémorial de la carrière de Wellington

Cérémonie au mémorial de la carrière de Wellington 9h30 - Cérémonie au cimetière du Faubourg d'Amiens à Arras en hommage aux soldats écossais

- Cérémonie au cimetière du Faubourg d'Amiens à Arras en hommage aux soldats écossais 11h30 - Dévoilement du coquelicot de la paix par le président François Hollande et le premier ministre canadien Justin Trudeau

- Dévoilement du coquelicot de la paix par le président François Hollande et le premier ministre canadien Justin Trudeau 12h00 - "Sur les pas des disparus", manifestation artistique au cours de laquelle des jeunes Canadiens et Français déposeront des milliers de bottes sur le site, en symbole des quelques 3.600 soldats morts durant la bataille de Vimy.

- "Sur les pas des disparus", manifestation artistique au cours de laquelle des jeunes Canadiens et Français déposeront des milliers de bottes sur le site, en symbole des quelques 3.600 soldats morts durant la bataille de Vimy. 15h30 - Début de la cérémonie officielle. Elle doit durer une heure et demie. Plusieurs artistes canadiens ont été conviés notamment Isabelle Boulay , Coeur de Pirate , Loreena McKennitt , Johnny Reid ou encore le choeur d'enfants d'Ottawa .

- Début de la cérémonie officielle. Elle doit durer une heure et demie. Plusieurs artistes canadiens ont été conviés notamment , , , ou encore le . 19h00 - Parade écossaise sur la place des Héros à Arras, en présence de la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon.