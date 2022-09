Les citoyens russes de plus en plus nombreux à entrer dans l'Union européenne

Les Russes ont été plus nombreux que d'habitude à entrer dans l'UE la semaine dernière. Pour fuir la mobilisation ?

Les citoyens russes ont été de 30% plus nombreux la semaine dernière à entrer sur le territoire de l'Union européenne, comparé la semaine précédente, a annoncé ce mardi l'Agence européenne des frontières, Frontex, basée à Varsovie. Environ 66.000 citoyens russes sont entrés dans l'UE au cours de la semaine du 9 au 25 septembre.

La plupart des citoyens russes sont entrés dans l'UE par les points de passage frontaliers finlandais et estoniens. "Au cours des quatre derniers jours, 30.000 citoyens russes sont arrivés en Finlande", précise Frontex en inscrivant ses données dans le contexte de la mobilisation décrétée par le Kremlin.

à lire aussi Jusqu'à dix ans de prison pour les Russes qui refusent de combattre en Ukraine, des bouchons aux frontières

Certains pays bouclent leurs frontières

La majorité des entrants russes sont titulaires d'un permis de séjour ou d'un visa valable dans les pays membres de l'UE ou de l'espace Schengen, d'autres ont la double nationalité. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont commencé "dès le 19 septembre à mettre en place des restrictions d'entrée pour les citoyens russes voyageant uniquement à des fins touristiques ou de loisirs", rappelle Frontex. La Finlande, elle, a annoncé vendredi qu'elle allait "significativement restreindre" dans "les prochains jours" l'accès des Russes à son territoire, déjà devenu un lieu de transit cet été vers le reste de l'Europe.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 1.303.000 citoyens russes sont entrés dans l'Union européenne par ses frontières terrestres. Dans le même temps, plus de 1.273.000 citoyens russes sont rentrés en Russie via ses frontières terrestres avec l'UE, selon Frontex.