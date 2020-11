Les collectivités iséroises vont soutenir les réfugiés du Haut-Karabakh que les Arméniens appellent l'Artsakh

La guerre de l’Artsakh vient de prendre fin, après 43 jours de guerre, "dans des conditions douloureuses, selon le communiqué de la Maison de la Culture Arménienne, et dans la consternation pour le peuple Arménien. La population de 150 000 âmes a perdu une grande partie ses terres ancestrales, couverte de centaines d’églises et de monastères, elle vit son exode sur les routes dans la tragédie, le deuil et le dénuement".

Un cessez-le-feu a été signé le 10 novembre pour mettre fin à 43 jours de guerre, pendant lesquels l'Azerbaïdjan a reconquis une partie du territoire du Haut-Karabakh, appelé Artsakh par les Arméniens. Des territoires arméniens enclavés en Azerbaïdjan qui avaient proclamé leur indépendance en 1991. L'ensemble étant situé dans le Caucase à proximité de la république d'Arménie.

L'Artsakh ou Haut-Karabakh se trouve au Caucase en Azerbaïdjan près de l'Arménie -

La communauté arménienne, très importante dans la vallée du Rhône, à Lyon et à Vienne, et aussi à Grenoble, plaide la cause des Arméniens de l'Artsakh. Elle demande que les conseils municipaux isérois votent des voeux pour soutenir l'Artsakh et apporte de l'aide humanitaire.

Ils sont déjà 90.000 réfugiés en Arménie voisine. Un petit pays de 3 millions d'habitants où se trouve la ville de Sevan, jumelée avec Grenoble. De son coté, Vienne s'est rapprochée, il y a 6 ans, de la ville d'Hadrout et le département de l'Isère a signé une charte avec le département d'Hadrout et, dans l'urgence, vote 50.000 euros. La région aussi va intervenir avec une subvention de 100.000 euros.

Les Arméniens chassés par les Azeris brûlent leurs propres maisons

Il y a eu des massacres, il faut s'attendre à un afflux de réfugiés arméniens en France, un pays qui les a toujours soutenus.

Les massacres, Emilie Chalas, la député LREM de Grenoble, les a approchés. Elle s'est rendue en Arménie, à quelques dizaines de kilomètres des combats, le mois dernier avec une délégation de l'Assemblée nationale. Sur les 150.000 habitants de l'enclave, 90.000 se sont déjà réfugiés en Arménie.

Il y a un siècle, la France avait accueilli quelques centaines de milliers d'Arméniens fuyant le génocide organisé par la Turquie. Ce sont leurs descendants qui se mobilisent ici en Isère.