Les députés français pas assez payés par rapport à leurs voisins européens ?

Augmenter les salaires des députés dans les pays de l'UE pour lutter contre la corruption ? Le député Hervé Mariton y est favorable, il prétend que les parlementaires français sont les moins bien payés d'Europe : en réalité, s'ils ne sont pas en tête, ils ne sont pas non plus à plaindre.

Nouvelle révélation du journal le Canard enchaîné : François Fillon se serait fait prêter 50.000 euros en 2013 par son ami, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, somme que le candidat de droite n’aurait pas déclarée. De son côté, le député Hervé Mariton s’est montré favorable ce mardi à l’augmentation des salaires des députés français pour limiter les affaires type Penelope Gate, ajoutant que les salaires des parlementaires français étaient les plus bas d’Europe…

#Fillon Rémunération des parlementaires : "Un salaire confortable, (...) parmi les plus mal payés en Europe" affirme Mariton #8h30Aphatie pic.twitter.com/oTMSWt4d71 — franceinfo (@franceinfo) March 7, 2017

En réalité, les députés français n’occupent pas la première place, mais ils sont loin d’être à plaindre. Ce sont les députés italiens qui touchent le salaire de base le plus élevé d’Europe, avec 167.000 euros bruts par an. Arrivent ensuite les Britanniques, les Autrichiens et les Allemands : ils gagnent tous plus que les députés du Parlement européen, qui touchent 96.000 euros bruts par an. Les Français sont juste en-dessous avec 85.200 euros. Le pays qui possède les députés les moins chers, c’est la Bulgarie, avec 16.318 euros bruts par an.

Député, un job bien payé en Europe

Ces différences de salaires s'expliquent car lesdits salaires sont alignés sur le coût de la vie dans chaque pays, comme c’est le cas en Espagne et au Portugal, où les salaires des députés sont en adéquation avec le salaire moyen brut de la population active. Mais ce n’est pas le cas partout : en Italie, le salaire d’un député est cinq fois plus élevé que le salaire brut annuel moyen d’un citoyen lambda. Du côté de la Bulgarie, les députés sont certes les moins bien payés d’Europe, mas ils gagnent 3 fois plus que le citoyen bulgare. Les députés français touchent 2,2 fois plus et les Espagnols, eux, ne touchent qu’1,2 fois plus, mais ils bénéficient de compensations, notamment des exonérations de taxes et des remboursements de frais.

C'est ce genre de systèmes de remboursement qui peut favoriser les fraudes : par exemple, en Grande-Bretagne, en 2010, trois députés ont été impliqués dans un vaste scandale de notes de frais bidons, un scandale qui avait entraîné démissions et peines de prison. Chez nous, en France, il était possible jusqu’en 2012 pour les députés de se reverser les crédits destinés à rémunérer leurs collaborateurs qui n’avaient pas été utilisés, mais dans la limite de 6.000 euros par an. Les Islandais, eux, ont sauté le pas : ils ont effectivement augmenté les salaires de leurs députés de 44% en décembre pour lutter contre la corruption. En France, inutile de dire que dans le contexte de la présidentielle, une telle mesure passerait assez mal aux yeux de l’opinion publique.