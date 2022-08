Les derniers soldats français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali

Les derniers soldats français de Barkhane ont quitté le Mali lundi matin, a annoncé l'Elysée ce mardi. Le retrait des troupes est désormais achevé pour cette opération militaire qui visait à lutter contre les islamistes dans le Sahel.

"La France reste engagée au Sahel, dans le Golfe de Guinée et la région du lac Tchad avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme", a précisé l'Elysée dans un communiqué.

"Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain", avait prévenu fin juillet à Yaoundé le président français Emmanuel Macron, en réaffirmant sa volonté de "réinventer" le "dispositif militaire et sécuritaire" français, notamment au Sahel. "La France restera résolument engagée pour la sécurité du continent en appui et à la demande de nos partenaires africains", avait assuré le chef de l'Etat lors d'une allocution devant la communauté française de Yaoundé.

Les relations entre Paris et Bamako se sont fortement dégradées depuis un an. Après neuf ans de présence militaire au Mali, via l'opération Serval puis Barkhane, la France a été poussée vers la sortie par les autorités militaires maliennes, six mois après l'arrivée des paramilitaires du groupe Wagner, société privée russe.

Le bilan est mitigé : si l'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval en 2013, a obtenu de beaux succès tactiques en supprimant de nombreux chefs jihadistes et en entravant la marge de manoeuvre des groupes armés, l'Etat malien n'a jamais transformé l'essai en apportant des réponses politiques. Conséquence : les violences continuent de s'intensifier et le sentiment anti-français a gagné du terrain.