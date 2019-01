Les deux journalistes français de l'émission "Quotidien" libérés au Venezuela

Ils étaient détenus depuis mardi à Caracas au Venezuela. Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé, deux Français journalistes pour l'émission Quotidien diffusée sur TMC, ont été relâchés a annoncé le programme via son compte Twitter.

"Heureux de vous annoncer que Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été libérés et seront bientôt de retour à Paris" peut-on lire sur le réseau social.

Heureux de vous annoncer que Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été libérés et seront bientôt de retour à Paris.#Quotidien — Quotidien (@Qofficiel) January 31, 2019

Une information confirmée par l'ambassadeur de France dans le pays, Romain Nadal, qui a posté une photo des deux hommes sur le réseau social.

Très heureux de retrouver nos compatriotes @piercaille@BdesMonstiers journalistes pour @Qofficiel soulagés et un peu fatigués. Ils vont bien et vont quitter le Vénézuéla dans quelques heures. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour eux. @afpfr@EmbaFrancia@JY_LeDrianpic.twitter.com/pU87gee29P — Romain Nadal (@NadalDiplo) January 31, 2019

"Nous exigeons leur libération et mettons tout en oeuvre pour l'obtenir dans les plus brefs délais", avait fait savoir le Quai d'Orsay lors d'un point de presse électronique plus tôt dans la journée. Pierre Caillet et Baptiste des Monstiers avaient été arrêtés mardi par les autorités vénézuéliennes près du palais présidentiel de Miraflores à Caracas alors qu'ils filmaient le bâtiment.

Le Venezuela est actuellement déchiré par une crise politique opposant, d'un côté, les chavistes et le président Nicolas Maduro réélu en mai 2018 au terme d’un scrutin boycotté par les principaux partis de l’opposition, et, de l'autre, les opposants au chef de l'État, réunis derrière Juan Guaido, président du Parlement, qui s'est autoproclamé "président en exercice" du pays le 23 janvier.

Le Premier ministre Edouard Philippe a assuré ce jeudi que la France "reconnaîtra" Juan Guaido comme "président par intérim" du pays si des élections ne sont pas annoncées d'ici dimanche.