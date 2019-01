Les djihadistes de retour de Syrie "doivent rendre des comptes devant la justice française" selon Jean-Baptiste Lemoyne

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères en déplacement ce jeudi à Marseille pour le lancement de l'opération Goût de France destinée à faire rayonner la cuisine provençale dans plusieurs villes du monde, a estimé que les djihadistes détenus dans le nord de la Syrie "s'ils étaient expulsés, seraient immédiatement arrêtés, incarcérés en vue d'un procès parce qu'ils doivent répondre d'actes très lourds".

"Ce qui nous guide, c'est la sécurité des Français" (Jean-Baptiste Lemoyne)

Mardi, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur a indiqué que 130 djihadistes détenus en Syrie pourraient être rapatriés dans les prochaines semaines et "confiés aux juges". Sur France Bleu Provence, Jean-Baptiste Lemoyne a réaffirmé que "ce qui nous guide, c'est le souci de la sécurité des Français. On ne veut pas que ces gens puissent être disséminés on ne sait où et qu'ils puissent se réorganiser dans des bandes". "Il est important qu'ils rendent des comptes devant la justice française" a insisté le secrétaire d'Etat.

Alors que le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont a appelé à des "assassinat ciblés", Jean-Baptiste Lemoyne a regretté "une surenchère" à droite et à l'extrême droite. "Ce qui compte, c'est que ces gens rendent des comptes. Lorsqu'ils ont touché des Français dans leur chaire en ayant été associés à des attentats, ils doivent être jugés et punis".