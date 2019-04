Les enfants cherchent les œufs de Pâques et aident d’autres enfants au Mali

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Des cris de joie, des enfants qui se précipitent, le moment immortalisé par une photo d’un parent ou d’une grand-mère et un acte solidaire à Vandoeuvre où le Secours Populaire de Meurthe-et-Moselle a caché des œufs de Pâques dans le parc Richard-Pouille.

Des cris de joies dans le principal parc de Vandoeuvre. Copier

La recette de la journée servira à aider des écoles au Mali et à Madagascar. Le Secours Populaire Français a organisé 300 «chasses» aux œufs en France au cours de ce week-end de Pâques.

Chacun sa technique pour rapporter des oeufs. © Radio France - Thierry Colin

Les œufs, décorés par des enfants des écoles de la ville et par des membres du conseil municipal d'enfants de Vandoeuvre, sont échangés contre des œufs en chocolat.

Un rendez-vous important pour Philippe Gilain, secrétaire général de l'association dans le département : "Le Secours populaire aide beaucoup de gens en France mais on a un partenariat avec le Mali et Madagascar où on aide à la scolarisation d'enfants qui ont le même âge que les enfants qui sont là" souligne le bénévole.

Une chasse aux oeufs solidaire. © Radio France - Thierry Colin

Le secours populaire compte quelques 300 bénévoles en Meurthe-et-Moselle qui toute l'année viennent en aide à plus de 3000 familles sur le département.

Un rendez-vous désormais installé : plusieurs centaines d’enfants ont participé aux festivités avec ce côté solidarité internationale.

Ecoutez le reportage radio au milieu des oeufs. Copier

Le parc Richard-Pouille à Vandoeuvre parsemé d'oeufs de Pâques. © Radio France - Thierry Colin