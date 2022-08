Les États-Unis affirment avoir tué Ayman Al-Zawahiri, le chef du groupe terroriste Al-Qaïda, en Afghanistan

"Samedi, sur mes ordres, les États-Unis ont mené à bien une frappe aérienne sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri", a annoncé lundi le président américain lors d'une courte allocution depuis la Maison Blanche. "Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus", a ajouté Joe Biden. Considéré comme le cerveau des attentats qui ont fait près de 3.000 morts aux États-Unis, Ayman al-Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Il avait pris la tête de la nébuleuse jihadiste en 2011, après la mort d'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan. Les États-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sa mort permettra aux familles de victimes tuées le 11 septembre 2001 dans les tours jumelles du World Trade Center, à New York, et au siège du Pentagone près de Washington, "de tourner la page", a déclaré le président démocrate. L'Arabie saoudite s'est pour sa part félicitée "de la mort du chef terroriste d'Al-Qaïda" responsable de "la planification et l'exécution d'odieuses opérations terroristes aux Etats-Unis, en Arabie saoudite et dans plusieurs autres pays du monde", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.