Les Etats-Unis annoncent leur retrait de l'Unesco

Les Etats-Unis ont annoncé ce jeudi qu'il se retiraient de l'Unesco, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'accusant de positions trop anti-israéliennes. La directrice générale de l'organisation a dit "regretter profondément" cette décision.

Les Etats-Unis ne feront bientôt plus partie de l'Unesco : le pays a annoncé ce jeudi son retrait de cette organisation nationale, émanation des Nations-Unis, qui oeuvre pour l'éducation, la science et la culture dans le monde. En cause : "L'accumulation des arriérés à l'Unesco, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'organisation, et ses partis pris anti-israéliens persistants", selon le Département d'Etat américain, qui assure que cette décision "n'a pas été prisé à la légère".

L'actuelle directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, dit "regretter profondément" cette décision, de même que la France, qui héberge le siège de l'organisation. Et ce même si le retrait des Etats-Unis ne sera effectif qu'en 2018, et que le pays a d'ores et déjà demandé à rester observateur.

Un précédent en 1984

La situation de l'Unesco, qui élit actuellement son prochain directeur général, est tendue, notamment à cause du conflit israélo-palestinien. L'admission en 2011 de la Palestine au sein de l'organisation avait entraîné la suspension des contributions financières d'Israël et des Etats-Unis, qui équivalaient à plus de 20% du budget de l'agence. En juillet dernier, les deux pays avaient prévenu qu'ils allaient réexaminer leurs liens avec l'organisation, après que la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, a été classée "zone protégée" du patrimoine mondial.

Ce retrait n'est toutefois pas une première : en 1984, Ronald Reagan avait retiré le pays de l'Unesco, qu'il jugeait inutile et trop chère à faire fonctionner. Les Etats-Unis n'avaient réintégré l'organisation qu'en 2002.