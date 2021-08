Les États-Unis ont quitté l'Afghanistan après 20 ans de guerre, le pays aux mains des talibans

Des tirs qui résonnent dans la nuit de Kaboul, en signe de célébration : les talibans ont pris le contrôle de toute la capitale Afghane, y compris de l'aéroport, suite au retrait des derniers soldats américains de l'aéroport dans la nuit de lundi à mardi. Les Etats-Unis ont achevé leurs évacuations avec 24 heures d'avance sur la date butoir, fixée ce mardi 31 août au soir. Après 20 ans de guerre, les Etats-Unis laissent l'Afghanistan aux mains des talibans.

"Nous avons écrit l'Histoire", s'est félicité Anas Haqqani, un responsable du mouvement fondamentaliste. "Félicitations à l'Afghanistan (...) Cette victoire est la nôtre à tous", se réjouit ce mardi matin un porte-parole des talibans, qui précise vouloir de "bonnes relations" diplomatiques avec les Etats-Unis.

Dernier vol militaire américain

Le dernier avion de transport militaire C-17 a décollé de Kaboul peu avant minuit heure locale (22h30 heure française). Le dernier soldat a avoir quitté le sol afghan est le général Chris Donahue, accompagné de l'ambassadeur américain Ross Wilson. L'armée américaine a par ailleurs indiqué avoir détruit des aéronefs, des véhicules blindés et un système de défense anti-missiles avant de quitter l'aéroport de Kaboul. Les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul ont été transférés à Doha, au Qatar.

"Si les évacuations militaires sont terminées, _la mission diplomatique pour s'assurer que davantage de citoyens américains et d'Afghans éligibles voulant partir le puissent, continue_", a précisé le général McKenzie, qui dirige le commandement central dont dépend l'Afghanistan. Malgré un gigantesque pont aérien mis en place depuis le 14 août, l'armée américaine a reconnu n'avoir pas pu évacuer autant de personnes qu'elle l'aurait voulu.

Entre 100 et 200 ressortissants américains seraient toujours sur place selon le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. Une situation qui suscite de vives critiques de la part des Républicains : leur chef de fil à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, estime ainsi que Joe Biden a abandonné "des Américains à la merci de terroristes".

Pas de "zone de sécurité" à Kaboul

Avec la prise de l'aéroport de Kaboul, les talibans ont désormais le contrôle complet de la capitale afghane : ces derniers assurent que les Afghans pourront continuer à quitter le pays. Les Etats-Unis "travailleront" avec les talibans seulement s'ils "tiennent leurs engagements" a réaffirmé Washington ce lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce lundi, malgré l'abstention de la Chine et de la Russie, une résolution gravant dans le marbre les "engagements" des talibans, concernant un départ "sûr" et "ordonné" de ceux qui veulent quitter l'Afghanistan.

La proposition de la France et de la Grande-Bretagne de créer une "zone de sécurité" à Kaboul, pour permettre de poursuivre les opérations humanitaires, n'a en revanche pas été retenue par l'ONU. Depuis le 14 août, les avions des Etats-Unis et de leurs alliés ont évacué plus de 123.000 civils de l'aéroport international Hamid Karzai, selon le Pentagone. Ces opérations ont été endeuillées le 26 août par un attentat-suicide, revendiqué par l'Etat islamique au Khorasan, qui a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains.

20 ans de guerre

Les forces américaines étaient arrivées étaient entrées en Afghanistan le 7 octobre 2001 pour chasser du pouvoir les talibans, en raison de leur refus de livrer Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, après les attentats du 11 septembre. Même si ce dernier a été tué par les Etats-Unis en mai 2011, les troupes américaines ont été maintenues sur place pour former l'armée afghane alors en déroute.

Vingt ans plus tard, mi-août 2021, l'offensive éclair des talibans et la fuite du pays du président Ashraf Ghani, ont provoqué la panique à Kaboul. Des milliers d'Afghans se sont précipités depuis deux semaines sur le tarmac de l'aéroport pour tenter de quitter le pays. Pour procéder aux évacuations, le président américain a renvoyé des milliers de soldats américains : les derniers ont donc quitté Kaboul la nuit dernière. Joe Biden doit maintenant s'adresser ce mardi à ses concitoyens, nombreux à se demander à quoi auront finalement servi ces deux décennies d'engagement en Afghanistan.