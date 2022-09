"Les femmes iraniennes n'en peuvent plus!" le cri du cœur de Hourieh Stier, une Iranienne installée en Mayenne

France Bleu Mayenne : La répression des manifestations est condamnée partout dans le monde. 75 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre, selon une ONG. Avez-vous déjà été surprise par ce soulèvement qui ébranle le régime des Ayatollahs?

Hourieh Stier : "C'est assez étonnant. Mais tant mieux. Tant mieux parce que de toute façon, en tant que féministe, je pense que la révolution dans le monde, elle sera féminine!"

FBM : Alors justement les femmes sont en première ligne dans ces manifestations. Liberté, Egalité, Fraternité, si j'ose dire, après 43 ans d'humiliation, c'est un peu ça?

_HS : "Absolument, elles n'en peuvent plus. Economiquement déjà, avant le taux d'analphabétisme en Iran, c'était atroce surtout parmi la population féminine. Mais aujourd'hui, _60 % des étudiants qui sortent de facs, ce sont des femmes."

FBM : Avec ce que vous voyez, les images qui sont diffusées à la télévision ou sur les réseaux sociaux, est-ce que vous croyez désormais à la chute de la République Islamique?

HS : "c'est pas si facile que ça. Ce n'est pas la peine de sortir des griffes d'un dingue, d'un chacal, pour tomber dans les mains d'un autre."

FBM : Est ce qu'il y a des mouvements politiques démocrates en Iran qui travaillent dans l'ombre, qui pourraient arriver au pouvoir avec l'appui de l'Europe et des Etats-Unis?

HS : "Je ne crois pas. Vous voyez, si l'Europe et les Etats-Unis aident les populations qui sont dans la rue, le régime tombera, évidemment, regardez Poutine il est pratiquement au bout."

FBM : Et les Ayatollahs, selon vous, ils sont aussi au bout?

HS : "Presque. Je veux pas être pessimiste, mais si l'Occident, entre guillemets décide que voilà, c'est fini, on ne fait plus comme ils ont fait avec le Shah."

FBM : Le Shah d'Iran, c'était en 1979. Après avoir dirigé le pays pendant de nombreuses années, il a été balayé par la révolution islamique et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeiny. Vous avez de la famille en Iran, votre maman notamment, et de nombreux proches. Vous avez réussi à les joindre ces derniers jours.

HS : "Ah oui tous les matins. Ils n'ont pas coupé. Moi, je suis une lève-tôt pour aller dans l'atelier. Je les appelle à 7 heures et demi. Par contre, dans l'après-midi quand j'essaye c'est plus difficile. Il y a des réseaux internet qui vont être connectés entre telle heure et telle heure. Ma mère m'appelle ou ma sœur m'appelle pour me donner quelques informations. Je regrette de ne pas être sur place"

FBM : Vous seriez dans les manifestations, vous?

HS : "Absolument. J'ai perdu mon mari l'an dernier, j'ai un chien et je ne conduis pas, sinon je serais déjà à Paris devant l'ambassade d'Iran."

FBM : Vous me dites que votre mère et votre sœur regardent aussi ce mouvement à travers peut-être des réseaux sociaux ou la télévision, mais qu'elles ne descendent pas dans la rue. Mais comment elles réagissent par rapport à ces manifestants, ces jeunes femmes qui sont en première ligne? Elles se disent ça y est, on y est, on va être libérées. Elles vous disent ça?

HS : "Ma sœur m'a dit "pourvu qu'au printemps, toute la famille puisse être réunie à Téhéran. Ça fait très, très longtemps que toute la famille est éclatée partout dans le monde. Elles ont l'espoir et et on espère tous. Parce que de toute façon, rien ne pouvait changer de l'extérieur, même si l'aide extérieure peut être précieuses. mais il fallait que ça éclate de l'intérieur. Vous savez, moi, si j'ai quitté l'Iran, si je suis là et que je veux ne pas quitter ma Mayenne profonde, c'est parce que je suis prisonnière de ma liberté."

FBM : Et vos compatriotes ont l'espoir aussi, comme vous dites, d'être prisonniers de leur propre liberté?

HS : "Absolument, absolument..."