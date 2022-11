Les forces nucléaires françaises "contribuent" à la sécurité de l'Europe, affirme Emmanuel Macron

C'est depuis un bâtiment militaire en rade de Toulon (Var) que le président Macron a présenté ce mercredi lors d'un discours les grands axes stratégiques de la France en matière de défense. Le président de la République a ainsi assuré que la dissuasion nucléaire française "contribuait" à la "sécurité" de l'Europe, clarifiant ainsi des déclarations récentes qui avaient semblé remettre en question cet enjeu. Il a également plaidé pour "renforcer les liens avec l'Allemagne" en matière militaire, espérant même des "avancées décisives dans les prochaines semaines". Quant à la nouvelle stratégie française en Afrique, elle sera finalisée d'ici six mois après consultations avec les partenaires de la France sur le continent, a annoncé Emmanuel Macron en confirmant la fin de l'opération antijihadiste Barkhane . Il n'a en revanche fait aucune annonce sur la loi de programmation militaire.

ⓘ Publicité

"Nos forces nucléaires contribuent par leur existence propre à la sécurité de la France et de l'Europe."

"Aujourd'hui plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, a indiqué Emmanuel Macron. Nos forces nucléaires contribuent donc par leur existence propre à la sécurité de la France et de l'Europe", a-t-il déclaré. "Gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos", a-t-il ajouté. Le 12 octobre, le chef de l'Etat avait en effet jeté le trouble en déclarant sur France 2 qu'une frappe nucléaire "dans la région" de l'Ukraine, sous-entendue potentiellement dans des pays européens membres de l'Otan, ne relevait pas des "intérêts fondamentaux" de la France.

Emmanuel Macron, qui a beaucoup plaidé ces dernières années pour le renforcement de souveraineté de l'Europe en matière de défense, a aussi insisté sur l'ancrage "exemplaire" de la France au sein de l'Alliance atlantique. Il a décrit une France "respectée pour son statut doté de l'arme nucléaire, moteur de l'autonomie stratégique européenne, allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique, une partenaire fiable et crédible". L'ambition de la France, c'est d'être "une puissance au cœur de l'autonomie stratégique européenne, avec un fort ancrage atlantique mais aux avant-postes et au pivot du monde", a-t-il insisté en déroulant la nouvelle stratégie française en matière de défense et les défis géopolitiques à venir.

Les liens avec l'Allemagne et le Royaume-Uni renforcés

Le président a ainsi plaidé pour "renforcer les liens avec l'Allemagne", espérant même des "avancées décisives dans les prochaines semaines". Qualifiant l'Allemagne de "partenaire indispensable", il a assuré que "de l'équilibre de notre partenariat dépend (...) pour partie la réussite du projet européen". "Nos forces sont faites pour se combiner", a-t-il ajouté, alors que Paris et Berlin ont tenté fin octobre de relancer le moteur franco-allemand après une série de différends.

La France et le Royaume-Uni tiendront un sommet sur les questions de défense au premier trimestre 2023, a également annoncé Emmanuel Macron, appelant à renforcer la relation entre les deux pays,n malgré le Brexit. "Notre partenariat avec le Royaume-Uni doit aussi être porté à un autre niveau et je souhaite que nous reprenions activement le fil de notre dialogue sur les opérations, les capacités, le nucléaire et le domaine hybride et renouer avec l'ambition qui sied à nos pays amis et alliés."

"L'influence" érigée au rang de fonction stratégique

Le chef de l'État a également annoncé que "l'influence" va être érigée au rang de "fonction stratégique" dans la défense de la France, dans un contexte de durcissement de la lutte informationnelle dans le monde."Nous ne serons pas des spectateurs patients", assistant à la propagation de fausses informations ou de narratifs hostiles à la France, et "convaincre fait partie clairement des exigences stratégiques", a déclaré le président, annonçant que ce combat sera doté de "moyens substantiels".

Une nouvelle stratégie française en Afrique

La nouvelle stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultations avec ses partenaires sur le continent, a précisé le président, en confirmant la fin de l'opération antijihadiste Barkhane : "Nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie sera finalisée d'ici six mois" a-t-il précisé.

Enfin, Emmanuel Macron a également évoqué les "tensions croissantes en Asie", "l'usage généralisé des drones", "la banalisation des missiles", le développement du "cyber" et de l'intelligence artificielle, ainsi que "les risques sanitaires et climatiques", mais n'a fait aucune annonce sur la loi de programmation militaire.