Les funérailles du prince Philip auront lieu samedi prochain

La famille royale britannique fera ses adieux au prince Philip, époux d'Elizabeth II, samedi prochain lors d'obsèques privées au château de Windsor, a annoncé ce samedi 10 avril le palais de Buckingham. Les funérailles se dérouleront à 15 heures, heure française (14 heures GMT) dans la chapelle St George, au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, où le duc d'Edimbourg s'est éteint "paisiblement" vendredi matin, à 99 ans.

A cause de la pandémie de coronavirus, les funérailles seront plus sobres que celles des autres membres de la famille royale. Seules 30 personnes seront présentes, en vertu des règles liées à la pandémie de coronavirus. Il s'agira sans doute de ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), ses petits-enfants et d'autres proches. Le prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie il y a un an sera présent. En revanche son épouse Meghan, qui est enceinte et à qui le médecin a conseillé de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles, restera aux Etats-Unis, a déclaré un porte-parole du palais.

Deuil national

Le pays a débuté un deuil national, qui durera jusqu'au lendemain des funérailles. Pour éviter des rassemblements qui violeraient les règles sanitaires en vigueur, le public a été appelé à ne pas se rendre devant les résidences royales mais à signer un livre de condoléances en ligne.

Le College of Arms, organisation impliquée dans la mise en œuvre des protocoles royaux, a précisé sur son site internet que le cercueil ne serait pas exposé au public.

Le jour des obsèques, la population est invitée à observer une minute de silence au début de la cérémonie.