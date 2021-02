A partir de ce lundi premier mars, les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège peuvent aller faire leurs courses en Andorre sans avoir de test PCR à présenter au retour en France. Une dérogation accordée par le gouvernement français, à la demande de la Principauté.

Les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège dispensés de test PCR au retour d'Andorre

C'était une demande du gouvernement andorran depuis plusieurs semaines. La France a fini par répondre de manière positive. A partir de ce lundi premier mars, les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui vont faire leurs courses au Pas-de-la-Case et dans le reste de l'Andorre n'ont plus besoin de présenter un test PCR à leur retour en France. La dérogation est valable uniquement pour les déplacements de moins de 24 heures.

Ce geste de Paris, annoncé sur la page Facebook de l'ambassade de France à Andorre-la-Vieille, va permettre un début de retour des clients français dans la Principauté. Depuis la mise en place du test PCR obligatoire par le gouvernement français, les magasins andorrans avaient vu disparaitre une grosse partie de la clientèle de l'hexagone qui constitue une source de revenus essentielle pour la petite Principauté. L'ambassade explique dans son communiqué que la mesure a été décidée "au regard de la géographie montagneuse et de l’interpénétration particulièrement profonde des bassins de vie andorran et des départements des Pyrénées Orientales et de l’Ariège".

Une demande de l'Andorre

A la mi-février, lors d'une réunion en ligne avec Jean Castex, le chef du gouvernement andorran Xavier Espot avait demandé à Paris une autorisation spéciale pour permettre aux habitants de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales de pouvoir revenir en France sans avoir de test PCR à présenter au poste frontière de Porta. Dans les faits, cela revient à assimiler le territoire andorran à la zone sanitaire côté français qui comprend les deux départements frontaliers.

Les Toulousains ne sont pas concernés

La dérogation accordée par Paris concerne aussi les ressortissants andorrans qui se rendent en France. En revanche, les touristes français résidant dans les autres départements de l'Occitanie (en dehors des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège) restent soumis au test Covid obligatoire au retour d'Andorre. Les demandes de dérogation exprimées par l'Andorre depuis le début de la crise sanitaire sont étudiées avec attention par la France, en raison des liens particuliers entre les deux pays. Emmanuel Macron est l'un des deux co-Princes de la Principauté.