Les hôteliers de Dordogne sollicités pour héberger des réfugiés ukrainiens

Si vous êtes hôteliers et prêts à offrir quelques jours ou semaines de répit aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, alors signalez-vous dès que possible à l'antenne départementale de l'Union des métiers et de l'industrie de l'Hôtellerie de Dordogne (l'Umih). Son président Jean-Luc Bousquet recense toutes les bonnes volontés pour fournir une liste d'accueil d'urgence détaillée à la préfecture.

Un accueil temporaire

Il ne s'agit pas d'accueillir des familles fuyant la guerre sur du long terme mais bien d'offrir un peu de confort et de répit aux réfugiés Ukrainiens qui ont quitté leur pays sous les bombes. Ces quelques jours à l'hôtel laisseront le temps aux autorités de trouver des hébergement de plus longue durée, mieux adaptés avec des cuisines par exemple. Pas questions pour les hôteliers volontaires de toucher un centime d'euro. Il s'agit d'un acte gratuit.

Image d'illustration, arrivée de réfugiés ukrainiens au Cannet © Maxppp - Dylan Meittret

Une dizaine de professionnels ont déjà répondu à l'appel. Ca ne suffit pas !

Une dizaine d'hôteliers se sont déjà inscrits sur la liste des volontaires. Mais ça ne suffit pas pour Jean-Luc Bousquet qui trouve qu'il y a encore des trous dans la raquette. Tout le département n'est pas couvert. Et il renouvelle son appel, les hôteliers et restaurateurs volontaires, qu'ils soient affiliés ou non au syndicat, sont les bienvenus. Ainsi Jean-Luc Bousquet dans son Hôtel des Roches aux Eyzies, va mettre deux chambres à disposition des réfugies dès l'ouverture à Pâques et jusqu'à la fin du mois de juin. Seul souci, il n'a pas de service de restauration. S'il accueille des familles ukrainiennes à l'hôtel, il les invitera aussi à sa table, à la bonne franquette.

Un restaurateur s'engage aussi à offrir des repas

Au buffet de la gare de Périgueux, Samuel Duval, qui fait aussi partie du conseil d'administration de l'Umih, a choisi lui d'aider à sa manière, en offrant des repas aux refugiés ukrainiens. Il ne s'est pas fixé de limite dans le temps, ou sur le nombre de repas à servir. Il est même prêt à servir des familles de réfugiés le soir "dans les conditions dans lesquelles les gens arrivent ici, il est bon d'avoir des gestes de solidarité." Il attend désormais de connaitre les modalités de mise en œuvre de cette aide.

Samuel Duval, du Buffet de la gare à Périgueux s'engage à offrir des repas aux réfugiés ukrainiens © Radio France - Valérie Déjean

Toutes les initiatives de ce genre restent les bienvenues. Si vous êtes volontaires, vous pouvez vous adresser à l'Umih via l'adresse suivante : umihdordogne@gmail.com ou appeler au 05 53 53 44 02 en précisant vos capacités d'accueil et les dates possibles. Vous devez vous engager évidemment à mettre ces chambres à disposition gratuitement, et les laisser libre durant la période prévue pour l'accueil d'urgence des réfugiés ukrainiens;