La "Diada" est organisée tous les 11 septembre en Catalogne depuis 1886. Cette journée commémore la prise de Barcelone en 1712 par les troupes du roi Felipe V, qui avait supprimé l'autonomie de la région. Depuis 2012, ce jour a été choisi par les séparatistes pour réclamer l'indépendance catalane. Ce mardi après-midi, plus de 450.000 personnes sont attendues à Barcelone pour une manifestation géante et Madrid a dépêché quelque 600 policiers de la Guardia civil dans la capitale régionale. Il y a un an, la tension était à son comble, alors que les Catalans étaient appelés par la Généralitat à un référendum sur l’autodétermination. Un événement qui avait déclenché une crise sans précédent avec le gouvernement espagnol.

Plus d'un an de bras de fer

Juin 2017. Carles Puigdemont, ancien maire de Gerone et président de la Généralitat (le gouvernement autonome catalan) depuis janvier 2016, annonce une consultation d'autodétermination pour le 1er octobre. La loi régionale qui permet d'organiser le référendum est suspendue par la Cour constitutionnelle espagnole en septembre. Le scrutin est maintenu par les autorités régionales.

Le 1er octobre, le référendum interdit est organisé. La question à laquelle les Catalans doivent répondre est la suivante : "Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république ?" Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy réplique : les forces de l'ordre interviennent pour saisir des urnes dans une centaine de bureaux de vote au moins. Les images des violences policières font le tour du monde. Aussitôt, le gouvernement séparatiste catalan annonce la victoire massive du "oui" à l'indépendance.

Le 27 octobre, après des semaines de tensions et de manifestations unionistes et indépendantistes, le Parlement catalan vote une déclaration d'indépendance unilatérale par 70 voix sur 135. Madrid suspend immédiatement l'autonomie régionale, destitue l'exécutif séparatiste de Carles Puigdemont, dissout le Parlement régional et convoque de nouvelles élections en Catalogne pour la fin de l'année.

En décembre, alors que plusieurs leaders séparatistes sont emprisonnés ou en exil, les partis indépendantistes remportent les élections régionales avec une majorité absolue de sièges. Trois mois plus tard, Puigdemont, est arrêté à la frontière entre l’Allemagne et le Danemark.

Quim Torra et Pedro Sanchez, les nouveaux hommes forts

Le 15 mai 2018, Quim Torra, plus radical que Carles Puigdemont, devient président de la Generalitat de Catalogne. Deux semaines plus tard, à Madrid , Mariano Rajoy est renversé par le Parlement et remplacé par le socialiste Pedro Sanchez, partisan d'un apaisement entre Madrid et Barcelone.

Le 4 septembre, après la proposition de Madrid d'organiser un référendum sur une autonomie élargie. Quim Torra déclare que "seul un référendum d'autodétermination accepté, contraignant et reconnu internationalement" sera valable à ses yeux. Dans une interview au journal catalan El Periodico quelques jours plus tard, le président de la Généralité de Catalogne appelle à l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance.

Le 11 septembre, des centaines de milliers de Catalans sont attendus dans les rues de Barcelone pour célébrer la journée nationale de la région. Une "Diada" qui fait figure de test, après un an de tension.