Les marins de la frégate Aconit sont de retour à Toulon

Les 160 marins de la frégate Aconit ont fait escale au port de Toulon ce vendredi 30 décembre. Ils étaient partis pour la mer Méditerranée et l'Océan Indien le 27 octobre dernier. Ils pourront passer le réveillon avec leurs familles qui les attendaient au port.

L'Aconit a participé à des opérations de reconnaissance dans la lutte contre le terrorisme et à l'exercice Gulf 2016, aux Émirats Arabes Unis. Un exercice qui permet de coordonner les forces de plusieurs armées.

L'équipage a aussi sauvé six marins ukrainiens, victimes d'une vague scélérate, une énorme vague qui a englouti et fait dériver leur navire. Les marins, dans un état d'épuisement très avancé, ont pu être récupérés et déposés en Grèce.

En 2016, l'équipage de l'Aconit aura passé plus de 200 jours en mer.