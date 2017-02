Les opposants au CETA manifestent à Strasbourg

Les manifestants anti-CETA manifestent à Strasbourg ce mercredi matin, alors que le Parlement européen doit se prononcer sur cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada.

Quelque 800 militants anti-CETA se sont donné rendez-vous à Strasbourg ce mercredi pour dénoncer cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Le texte est soumis au vote ce midi au Parlement européen en session à Strasbourg.

Les militants se sont d'abord rendus devant le Parlement européen, pour tenter d'en bloquer les accès aux eurodéputés tôt ce mercredi matin. À l’initiative du collectif Stop TAFTA-CETA, des bus de manifestants sont venus de toute l'Europe.

The EU-Parliament has been occupied by the activist: "Yes" to #CETA id walking over #people! #stopCETA #resist pic.twitter.com/eo5ZJogsvV