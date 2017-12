Les parents de la Nantaise partie en Syrie interpellés ce mardi

Dans le cadre de l'enquête préliminaire qui vise une Nantaise partie en Syrie en 2013, ses parents ont été placés en garde à vue ce mardi, a confirmé une source judiciaire. La jeune femme, aujourd'hui mère de trois enfants, était apparue au début du mois de novembre dans un reportage de France 2.

Les parents de Margaux D., une jeune femme partie dès 2013 rejoindre Daesh en Syrie, ont été interpellés ce mardi matin et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire qui vise la Nantaise. Une source judiciaire a confirmé à France Bleu une information donnée un peu plus tôt par LCI. Ses parents auraient été arrêtés tôt ce mardi, à Olonne-sur-Mer, en Vendée, et à Nantes. L'enquête, confiée à la DGSI, a été ouverte en novembre 2016 du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme.

Devant la caméra de nos confrères de France 2, en Syrie, Margaux D. avait expliqué au début du mois de novembre souhaiter le rapatriement de ses trois enfants. Deux sont nés là-bas. Arrêtée le 10 octobre par les forces kurdes juste avant la libération de Raqqa, la jeune femme de 27 ans risque la peine de mort.