L'ancien secrétaire général des Nations unies et prix Nobel de la paix est mort samedi à l'âge de 80 ans. Personnalités politiques, écrivains, anonymes : l'annonce de son décès a suscité un flot de réactions et d'hommages dans le monde.

Prix Nobel de la paix en 2001, secrétaire général des Nations unies de 1997 à 2006, le ghanéen Kofi Annan est mort ce samedi 18 août à l'âge de 80 ans. "Il a considérablement contribué au renom de notre pays par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde" a réagi le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a décrété une semaine de deuil à partir de lundi.

"Combattant de la paix", "visionnaire" et "défenseur infatigable des droits de l’Homme"

La disparition de celui qui a été le visage de la diplomatie internationale pendant près de 10 ans émeut bien au-delà des frontières de son pays natal. "Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats" a notamment twitté le président de la République Emmanuel Macron.

"Avec Kofi Annan s’éteint un homme de paix, un sage, une conscience de notre temps" a réagi l'ancien président Nicolas Sarkozy.

"Kofi Annan a donné une voix et un souffle au multilatéralisme et à la diplomatie" a pour sa part commenté la ministre des Armées, Florence Parly.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message au successeur de Kofi Annan, Antonio Guterres, dans lequel il affirme avoir "sincèrement admiré" la "sagesse", le "courage", la "capacité à prendre des décisions réfléchies même dans les situations les plus complexes et critiques" de l'ex secrétaire général de l'ONU. "Son souvenir restera à jamais dans le cœur des Russes", a-t-il ajouté.

"Une perte irréparable pour la liberté et la culture"

L'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou a salué la disparition d'"une voix de médiation salutaire".

Le dessinateur Plantu a également exprimé dans un communiqué "sa profonde douleur" en rappelant que Kofi Annan était le président d'honneur de Cartooning for Peace, une association de dessinateurs défendant la liberté d'expression dans le monde. "Les générations à venir se rendront compte à quel point la disparition de Kofi est une perte irréparable pour la liberté et la culture", a estimé Plantu en saluant l'"homme de cœur qui était doué d'un charisme et d'une bienveillance incroyable". "Il a toujours été disponible pour défendre la cause des journalistes et des dessinateurs menacés sur la planète", a-t-il rappelé.

Nommé "ambassadeur itinérant dans le monde" par Kofi Annan en juillet 1997 afin de promouvoir "la paix et la défense de l'enfance", le chanteur Enrico Macias a également fait part de sa tristesse. "Je suis bouleversé par sa mort car je ne m'y attendais pas. Je l'aimais beaucoup, il m'a appris beaucoup de choses", a-t-il confié à un journaliste de l'AFP.