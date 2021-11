Les Pompiers de l'Urgence Internationale basés à Limoges renouvellent leur agrément auprès de l'ONU

Mission accomplie pour les Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI). Bénévoles de l'association limougeaude fondée en 2004, ils ont obtenu le renouvellement de l'agrément INSARAG (International Search ans Rescue Advisory Group) délivré par l'ONU et qui leur permet d'intervenir sur des terrains de catastrophe naturelle. Dernièrement, ils se sont notamment rendus au Liban et en Haïti pour aider à retrouver et sauver des victimes.

Le diplôme obtenu par les Pompiers de l'Urgence Internationale le 24 novembre 2021 © Radio France - Juliette Geay

"On nous a poussés dans nos retranchements"

Durant 48h, ils ont participé à un exercice en Suisse, où un séisme a été simulé. Bâtiments effondrés, victimes ensevelies… Les conditions du réel ont été reproduites et les examinateurs de l'ONU (les "classifieurs") ont été exigeants. Arnaud Lidoreau, 50 ans, était le chef d'équipe du groupe de 58 pompiers français partis de Limoges ce lundi.

C'est le sentiment du travail accompli, avec une équipe opérationnelle et motivée. On est heureux, ce sont trois ans de préparation qui aboutissent.

Agrémentée depuis 2010, PUI doit en effet renouveler sa labellisation tous les cinq ans. La session de 2020 avait été décalé à cause de la pandémie. Durant cette mission, ce sapeur-pompier du Loir-et-Cher a supervisé ses collègues sur les différents postes : du départ de Limoges aux échanges avec les autorités locales (suisses), en passant par le contrôle du matériel par la douane à la frontière.

On a eu le sentiment qu'on nous a poussés dans nos retranchements

"On était en milieu montagneux, alors qu'on est plutôt habitué à partir dans les pays chauds", poursuit Arnaud. Le meilleur moment pour lui ? La cérémonie de remise de l'agrément.