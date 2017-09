Les Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges se redéploient sur Saint-Martin

Les Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) de Limoges quittent Saint-Domingue pour se redéployer sur Saint-Martin, via Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

La situation à Saint-Domingue semble être sous contrôle. Les Pompiers de l'Urgence Internationale de Limoges ont décidé ce samedi de se redéployer sur Saint-Martin, via une escale à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Décollage imminent pour Pointe-à-Pitre, direction Saint-Martin, de l'équipe PUI engagée aux Antilles #Irma2017pic.twitter.com/mDTaMZmQBm — POMPIERSURGENCE (@PUI_FRANCE) September 9, 2017

"Au départ, on avait pris l'option d'atterrir à Punta Cana, en République Dominicaine, car on ne savait pas l'impact de l'ouragan Irma là-bas", explique Alain Chopelin, membre des PUI. "On a appris que les dégâts étaient moindres sur Haïti et la République Dominicaine. C'est pourquoi on a décidé de repartir direction Saint-Martin", ajoute-t-il.

Les Pompiers de l'Urgence Internationale embarquent ce samedi à 13 heures 00 (19h15 heure française). Direction Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, dans un premier temps. En attendant le feu vert des autorités locales pour rejoindre l'île de Saint-Martin. "On a plusieurs options. Si on peut repartir dès cette nuit, on le fera", estime Alain Chopelin.

"D'autres ONG vont nous rejoindre à Pointe-à-Pitre. On devrait être une équipe d'une trentaine de sauveteurs. Une ONG française doit arriver également mardi avec de nombreuses tentes. Elle nous rejoindra sur Saint-Martin", conclut Alain Chopelin.

La situation devrait donc évoluer dans les prochaines heures.