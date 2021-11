Les Pompiers de l'Urgence Internationale en mission en Suisse pour renouveler leur labellisation ONU

A l'heure où nous le joignons, Philippe Besson est sur le pied de guerre. Le président des Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI), une association humanitaire fondée en 2004 à Limoges, vient d'arriver en Suisse avec son équipe. Ils ont répondu à un appel à l'aide internationale concernant un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter, en République de Jureneva.

En réalité, il s'agit d'une simulation de catastrophe naturelle, organisée par les autorités suisses et l'ONU à Chancy, ville de la frontière franco-suisse. L'exercice dure 48h, et va permettre à l'association PUI de renouveler sa labellisation ONU (nécessaire tous les cinq ans), pour intervenir sur de vrais terrains de catastrophe.

48h d'exercice dans les conditions du réel

Les pompiers français, premiers arrivés sur les lieux, commencent par installer un "centre de réception et de départ des équipes internationales", d'où ils coordonnent l'arrivée et l'action de leurs collègues, allemands et suisses notamment. L'exercice réunit 560 participants de diverses nationalités, dont 51 pompiers de Limoges.

L'équipe française procède ensuite aux recherches et au sauvetage des victimes, dans des immeubles effondrés pour l'exercice, sur un site militaire. Une dizaine d'évaluateurs de l'ONU surveillent leur travail.

"Ils regardent les méthodes que nous utilisons, par exemple pour percer des dalles de béton, donner les premiers soins, faire une amputation, consolider des bâtiments... Toutes les opérations de secours en cas de tremblement de terre", détaille Philippe Besson.

S'adapter aux nouvelles conditions du terrain

On souhaite monter en puissance et en compétences (Philippe Besson)

Certifiés depuis 2010 par l'ONU, les Pompiers de l'Urgence Internationale sont récemment intervenus sur l'explosion au Liban ou lors du dernier tremblement de terre en Haïti. En Suisse, ils vont tester de nouvelles pratiques, comme l'utilisation de drones pour pouvoir rechercher des victimes la nuit, et à l'aide de nouvelles technologies. L'exercice sert également à les former à agir dans un contexte de pandémie. "On peut être amené à travailler dans un pays touché par le covid. On doit alors prendre des précautions particulières, comme la mise en place d'un sas de décontamination."

Une labellisation importante

En tout, 14 pays participent à la simulation, pour obtenir la labellisation de l'ONU. "C'est un gage de qualité vis à vis des autorités et de l'ONU", explique Philippe Besson. "Et puis ça permet d'avoir une nouvelle expérience en partageant avec les autres équipes internationales", conclut-il. La fin de la mission est prévue mercredi après-midi.