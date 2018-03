Les Pompiers de l'Urgence Internationale et les Maisons JB, une ONG et un constructeur tous les deux basés à Limoges, se sont associés pour construire un centre médical d'urgence pédiatrique à Madagascar. Il a été inauguré ce mardi en présence du président Malgache et de son épouse.

Limoges, France

Huit ans après leur première mission à Madagascar, les Pompiers de l'Urgence Internationale continuent de s'investir auprès de la population locale. L'ONG Limougeaude y intervient régulièrement suite à des cyclones ou pour former des secouristes. Et cette fois, c'est à la demande des Maisons JB que l'association a participé à la création d'un centre médical d'urgence pédiatrique. Le constructeur, lui aussi basé à Limoges, voulait financer un projet humanitaire. Ensemble, ils ont donc investit environ 40.000 euros pour bâtir et équiper ce centre inauguré en grande pompe ce mardi, en présence du président Malgache et de la première dame du pays.

Le président de Madagascar et son épouse, à l'inauguration du centre médical, aux côtés notamment de Jean-Pascal Dolques, membre des Pompiers de l'Urgence Internationale. - © Pompiers de l'Urgence Internationale

Cet équipement dédié aux plus jeunes patients est adossé à l’hôpital de Befelatanana, aux portes de la capitale de Madagascar. Il faisait cruellement défaut selon Philippe Besson, le président des Pompiers de l'Urgence Internationale. "Les enfants étaient souvent mélangés au sein des autres personnes hospitalisées, avec des personnes mourantes, blessées graves, etc. Ça ne pouvait pas durer, il leur fallait un espace réservé où on peut les prendre en charge plus facilement, y compris pour des soins d'urgence."

Les maisons JB ont donc financé les matériaux et la construction. Les Pompiers de l'urgence internationale ont aidé à dessiner les plans, en apportant leurs conseils et leur expertise. Ils ont aussi envoyé un conteneur plein de matériel médical pour équiper le centre. Quant au mobilier, notamment les lits pour enfants, ils ont été donnés par la polyclinique de Limoges et l'hôpital de Guéret.

D'autres projets déjà en discussion pour les PUI à Madagascar

Ce centre d'urgence pédiatrique a été construit selon les toutes dernières normes antisismiques et de façon à résister aussi aux cyclones, très nombreux à Madagascar. D'ailleurs pour faciliter ses prochaines interventions d'urgence, l'ONG Limougeaude a aussi un autre projet. Les Pompiers de l'urgence internationale veulent y créer une plateforme logistique avancée, afin d'y envoyer régulièrement du matériel et de le laisser sur place. En cas de catastrophe, l'association n'aura alors plus qu'à envoyer des secouristes. Le projet a été évoqué ce mardi avec le représentant de l'ambassade de France à Madagascar.